Winning Wishes
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Видеообзор

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95.9%
Max Win
Max Win: X20000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
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Однажды к правителю Агробы прибыли союзники с далекого востока, чтобы обсудить государственные дела. Переговоры прошли успешно. После официальной часто встречи начался, так сказать, неформальный банкет. Все участники застолья хорошенько выпили, и султан решил показать гостям Агробы чудеса...

Сначала повелитель послал к Алладину, пожелав взять у него на вечер обезьянку Абу, которая знала сотни самых разных фокусов. Мартышка не очень-то горела желанием провести вечер в роли шута, но кто посмеет противиться воле султана? Разве что безумец или отъявленный злодей!

Гости султана были приятно удивлены фокусами ручной обезьянки, которая могла дать фору какому-нибудь факиру. Они поражались тому, насколько хорошо мартышка понимает человеческую речь, сожалея лишь о том, что Абу не может говорить. Хотя некоторые, возможно, и радовались, а не то узнали бы всю правду о себе!

Между тем выпивший султан разошелся не на шутку: повелитель снова послал к Алладину, пожелав заполучить на вечер ковер-самолет. Ну разве откажешь любимому тестю? Конечно, можно проделать подобный фокус, но кто знает, чем все кончится, уж не темницей ли или вообще на плахе – пока султан не протрезвеет произойти может всякое... Алладин отдал ковер-самолет, хоть и без особого энтузиазма.

Султан летал на товарище своего зятя и катал гостей. Правитель Агробы по-настоящему впечатлил союзников, у которых прямо-таки челюсть отвисла, когда они увидели, что ковер может летать как птица! И если бы на этом все закончилось...

Султан знал, что Алладин может раздобыть все! На этот раз он пожелал говорящего тигра, не склонного к пожиранию теплокровных, веселого и обязательно черного! То ли властелин Агробы хотел внести в свою вечеринку антирасистский элемент, то ли просто уже допился до синих чертей – об этом история умалчивает, однако его пожелание передали Алладину. Разумеется, тот сразу обратился к джину и получил экзотическую зверюгу в свое полное распоряжение. Алладин приказал слугам отвести тигра к султану, надеясь, что безумных желаний больше не последует.

В главном зале дворца народ развлекался как только мог: иностранные послы летали на ковре-самолете, советники вели беседы с тигром, а министры швырялись в Абу инжиром, смеясь до коликов в животе. Казалось, султан почти уснул, и банкет мог закончиться миром, но тут кто-то из гостей спросил у него, не может ли тот раздобыть сказочного единорога? Повелитель тотчас очнулся и приказал слугам передать это пожелание Алладину.

Джину снова пришлось поработать. Впрочем, создать единорога из ничего совсем не так сложно, если владеешь магией! Не прошло и мгновения, как в покоях Алладина появился сказочный родственник самой обыкновенной лошади. Рог белоснежного единорога скрывала ленточка. Разнообразия ради джин сделал гриву животного черной. Алладин поблагодарил друга и приказал слугам забрать единорога, гадая, что же еще придет в голову подвыпившему султану!

К счастью, крепкое вино взяло свое – властелин Агробы уснул мертвецким сном, и парад желаний на этом закончился. Вечеринка в главном зале продолжалась до самого утра, пока последний гость не отключился. Удача всегда благоволила Алладину и подарила ему прекрасных друзей. Пусть вам повезет так же, как известному герою, только пускай Фортуна еще добавит миллион золотом – чем не вишенка на торте!

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