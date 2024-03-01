Kukulkan’s Queen
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Обзор Kukulkan’s Queen

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.06%
Max Win
Max Win: X9026
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Kukulkan’s Queen

Тысячи лет Создатель пребывал в темноте мироздания и смотрел на звезды. Надо сказать, это было не самое веселое занятие! Впрочем, что такое тысячи лет в масштабах вселенной? Это просто пыль и не более.

Когда Создателю наскучило созерцание звезд, он вдохнул в мельчайшие частицы жизнь и наделил ее частью своей магической силы. Так появились четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Создатель довольно улыбнулся делам рук своих, отметив про себя начало первого дня существования новой Вселенной.

Правда, творец недолго радовался: элементы не могли находиться в гармонии! Земля нуждалась в воде, но не терпела огня. Пламя стремилось к ветру, который раздувал его, однако не могло соседствовать с водой, порождавшей туман, едва над ней появится поток воздуха! Так во Вселенной начался хаос.

Скептически посмотрев на происходящий кругом дисбаланс, Создатель решил поделить пространство нового мира, отведя в нем каждому творению свое место. Выполнив задуманное, повелитель довольно покивал головой и отправился в иные миры.

Через некоторое время творец вернулся и пришел в ужас! Огонь пылал везде, где только можно, вода заливала землю, а ветер смерчем гулял там и тут. Завидев Создателя, элементы притихли – они мгновенно заняли отведенное им пространство во Вселенной.

Конечно, повелитель миров не мог постоянно смотреть за своими творениями, как нянька за малыми детьми, которые так и норовят сделать какую-нибудь проказу, пока старших нет рядом. Так он создал Кукулькана – великого змея, ставшего главным стражем стихий! Вода, земля, огонь и ветер были обязаны подчиняться ему, как создателю. Мудрый змей день и ночь сохранял гармонию, благодаря которой мир выглядел поистине прекрасно.

Создатель вернулся из других миров и снова начал созерцать Вселенную, в которой царил баланс. Для полной красоты ему захотелось кое-что добавить: горы, реки, леса, равнины, вулканы и многое другое – все это выглядело просто чудесно! Конечно, у Кукулькана прибавилось работы, но разве не для нее он был создан? Мудрый змей по-прежнему успешно сохранял баланс в мире, используя магическую силу Создателя.

Внезапно творца посетила отчаянная мысль, которая регулярно появляется в сознании разного рода креативщиков – ему захотелось сделать что-нибудь такое, да этакое! Так появились люди.

Кукулькан полностью контролировал стихии, но никак не мог сладить с этими надоедливыми двуногими существами, которые вечно создавали хаос: воевали, вырубали леса, загрязняли реки – портили все, до чего дотягивались! И как будто этого было мало, нашлись отчаянные смельчаки, решившие поймать мудрого змея и приручить.

Несмотря на локальные вспышки хаоса, происходившие во всех уголках Вселенной, творец удовлетворенно констатировал: получилось очень интересно! Не отрываясь от созерцания очередной войны, он создал Королеву, которая должна была защитить Кукулькана от людей – уж больно ему не хотелось терять одно из своих величайших творений, в которое было вложено столько сил!

Королева Кукулькана скрыла мудрого змея от человеческих глаз и поселилась вместе с ним в древнем храме, наполненном сокровищами. Прознав об особом месте, люди ринулись на поиски. Некоторым счастливчикам довелось найти Королеву Кукулькана, которая одаривала их золотом, лишь бы только те поскорее убрались восвояси и не мешали медитировать. Кто знает, возможно, и вам повезет встретить ее и разбогатеть!

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