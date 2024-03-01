Wild Patrick’s Day
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Обзор Wild Patrick’s Day

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.79%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Wild Patrick’s Day

В одной простой семье жил мальчик по имени Патрик. Как-то раз он отправился в гости к тетушке, чтобы отнести письмо от мамы. Почты же тогда не было, ни аналоговой, ни электронной. А иметь специально обученных голубей обычная семья, проживающая в Римской Британии, позволить себе просто не могла. Уж очень это было дорогое удовольствие!

Мальчику приходилось курсировать туда-сюда, чтобы матушка могла поддерживать отношения с сестрой. В один не очень прекрасный день ему на пути повстречались разбойники. Неповторимый аромат дешевого виски и длинные рыжие бороды выдавали в них ирландцев. Банда схватила мальчика, связала и решила продать в рабство. Разбойники отвезли Патрика в Ирландию и выручили за него хорошие деньги.

Много лет несчастный парень выполнял тяжелую работу. Среди рабов было очень распространено христианство – эта религия приглянулась Патрику как жизненна философия. Годами он каждый день молился и соблюдал посты. Наконец, ему приснился сон – чей-то голос предупреждал Патрика о корабле, который станет началом пути к свободе.

Волей случая мальчик оказался в порту. Незаметно от хозяина, он пробрался на корабль и отплыл вместе с командой. Как выяснилось позже, корабль плыл в Галию. Моряки не стали брать мальчика в рабство. Ему предложили остаться на корабле, но он отказался. Впрочем, капитан особо и не настаивал – парень был довольно тщедушным, к тому же рабочих рук на фрегате хватало и без него, а вот лишние рты совершенно не требовались.

Приплыв в Галию, Патрик попытался найти себе какое-нибудь занятие, однако чужака мало кто встречал с распростертыми объятиями, разве что люди, которые предлагали самую бросовую работу. Судьба занесла парня в монастырь, где служил настоятелем архиепископ Герман. Будучи глубоко верующим, Патрик устремился к богу, решив посвятить свою жизнь служению. Герман принял его в ученики. Несколько лет Патрик постигал богословие и, наконец, был готов к рукоположению в сан диакона. Став священником, он нес все возложенные на него послушания и показал себя с самой лучшей стороны. Разумеется, ему пожаловали и более высокие священные саны, вплоть до епископа.

Спустя много лет Патрик снова отплыл в Ирландию. На этот раз он вернулся туда свободным человеком, у которого была особая миссия: ему предстояло нести христианство во тьму язычества. Надо сказать, у Патрика это отлично получалось!

За годы служения в Ирландии он открыл более шестисот церквей. Благодаря Патрику сто двадцать тысяч людей приняли христианство. Этот человек признан святым и почитаем по обе стороны земного шара. День Святого Патрика отмечают 17 марта. В этот день принято наряжаться в зеленые костюмы, носить накладные рыжие бороды, пить пиво и славить господа.

Говорят, если в День Святого Патрика поймать лепрекона, то хитрый карлик попытается откупиться от ловца огромным мешком золотых монет. А некоторым счастливчикам он готов отдать еще и арфу, лишь бы только его оставили в покое. Кстати, ждать 17 марта совсем не обязательно! Вы можете попытаться поймать лепрекона прямо сейчас, и разбогатеть! Помните, рыжего карлика следует хватать за бороду. Ну или за причинное место, если не брезгуете – тогда уж этот прохвост точно никуда не сбежит...

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