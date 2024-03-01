Сюжет Jack and the Beanstalk

Много лет Джек преспокойно жил со своей матушкой на доходы от продажи коровьего молока – пятнистая Белянка кормила семью в самом прямом смысле этого слова! Но в один не очень прекрасный день молоко исчезло. Белянка перестала доиться по одной лишь ей известной причине. Не долго думая, матушка решила продать «отработанную» буренку, надеясь открыть на вырученные деньги хоть какую-нибудь лавочку.

Джек повел корову на рынок. По пути ему повстречался странный усатый мужчина средних лет, разодетый, как сказочный волшебник. Незнакомец долго гладил мальчика по голове, предлагая отдать корову ему в обмен на три волшебных боба. Наконец Джек согласился, лишь бы только тот убрал свою вспотевшею ладонь с его длинной челки!

Незнакомец предупредил его о том, что бобы надо посадить, и уже на следующее утро будет результат! А если нет, то так и быть – пообещал вернуть Белянку в целости и сохранности.

Джек вернулся домой. Когда мама узнала, за сколько ее сын продал корову, она пожалела, что не оставила его в роддоме... раздосадованная женщина выкинула бобы в окно, плюнула, выругалась и начала морально готовиться к собеседованию на работу в квартале красных фонарей.

Хорошенько получив на орехи, Джек отправился в свою комнату и лег спать. Какого же было его удивление утром – за окном вырос огромный бобовый стебель, уходящий за облака! Мальчик открыл окошко и полез наверх.

Джек слез на облаках, которые оказались твердыми, как самая настоящая земля. Он шел по дороге и остановился у первого попавшегося домика, удивленно посмотрев на огромную женщину, высотой в два, а то и три человеческих роста.

Хозяйка позвала мальчика в дом, накормила похлебкой и попросила быстрее убираться, пока ее муж – великан-людоед, не вернулся. Конечно, Джек не успел доесть угощение.

Вернувшийся хозяин почувствовал неладное, но с видом блаженного идиота утверждала, что в доме никого нет, хотя незваный гость сидел посреди мешком с золотом, сваленных в углу. Наевшийся людоед уснул и захрапел. Мальчик тем временем схватил мешок золота и побежал к стеблю!

Спустившись на землю, он первым делом отдал золото матушке, заодно рассказав, как его добыл. Разумеется, она очень обрадовалась, но строго-настрого приказала Джеку больше не лазить по стеблю.

Через некоторое время золото кончилось. Маленький пройдоха решился на вторую вылазку в заоблачный мир. Забравшись по стеблю, он снова пришел в тот самый дом, а поскольку у великанов кровь очень медленно поступает к мозгу, обмануть хозяйку не составило труда. Правда, на этот раз Джек украл курицу, несущую золотые яйца.

Добыча сына очень понравилась маме, однако она все равно запретила ему лазить наверх по стеблю. Впрочем, разве это могло остановить Джека? Конечно, тот полез наверх снова.

Маленький пройдоха решил не дергать судьбу за бубенцы и не стал заходить в дом. Притаившись в кустах, он смотрел в окно, как жена играет великану на золотой арфе невиданной красоты. Когда людоед уснул, а хозяйка ушла из дома, мальчик решил протянуть руку за музыкальным джек-потом.

Стоило Джеку выйти на порог и его добыча заговорила! Арфа начала звать на помощь и ругалась совсем не музыкально. Великан услышал крики и побежал за воришкой. К счастью, Джек оказался быстрее – он успел съехать по стеблю вниз.

Нерасторопный людоед слезал медленно, осторожно. Пока он карабкался, Джек успел сбегать домой за топором и взмахнул им, что было сил! Находчивый похититель самых разных ценностей перерубил стебель одним ударом. Великан рухнул вниз и свернул себе шею. Попробуйте повторить приключения Джека – если все пройдет как надо, то вы разбогатеете!