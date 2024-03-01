Ryse of the Mighty Gods
Видеообзор
DEMO

Обзор Ryse of the Mighty Gods

Количество линий
Количество линий: 262144
RTP
RTP: 96.11%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Ryse of the Mighty Gods

Война богов и титанов, вошедшая в анналы истории как Титаномахия, длилась целых пять лет. Кронос и его войны проиграли только благодаря помощи циклопов и гекатонхейров – детей Геи вовремя выпустили из Тартара, и они, разумеется, встали на сторону Зевса, пытавшегося свергнуть тирана. Конечно, «олимпийцы» никогда этого не признают, но тем не менее, именно так все и было.

Победители титанов удобно расположились на священной горе. Выбрав себе покои по душе, они решили взять под свое покровительство определенные сферы в жизни людей. В конце концов, богам необходимы жертвы, ритуалы и молитвы – в противном случае они просто исчезнут, а значит иногда смертным все же следует помогать.

Зевс стал царем всех богов. Посейдон принял от него власть над водами, Аиду достался подземный мир и право вершить судьбы усопших.

Гера стала женой Зевса и официальным заместителем. Впрочем, на последнем она сама настояла, потому как быть всего лишь супругой, пусть и первого из богов, ей совсем не хотелось! Иначе остается только лишь отправиться на кухню, да мыть посуду и разделывать оливки от косточек...

Афина и Арес долго спорили за право стать богом войны. До сих пор ничего не изменилось! Правда, Афина покровительствует лишь воинами, сражающимся с честью, а Арес – всем подряд головорезам, которые проливают кровь на поле преступной или праведной битвы. Правда, он и помогает смертным только в тех случаях, когда ему это выгодно.

Гефест стал богом кузнечного ремесла. Кроме того, он перенял ряд секретов у циклопов и гекатонхейров. Сам Гефест мастерил лучшее оружие и броню, о которой смертным оставалось только мечтать.

Гермесу досталась должность посыльного. К тому же он, в силу своего характера, покровительствовал ораторам и обманщикам. Ну и торговцы тоже могли рассчитывать на его помощь.

Дионис обожал веселье и много пил. Кого как ни его следовало назначить богом виноделия! Аполлон покровительствовал всему, что хоть как-то связано с искусством. Артемида помогала охотникам, и сама владела этим ремеслом на уровне совершенства.

Афродита не имела никаких талантов, однако все мужчины стелились у ее ног и были готовы исполнять любые прихоти, которые только могли прийти в прекрасную головку богини красоты. Деметра была способна превратить в плодородную землю даже сухую пустыню.

Конечно, позже появились и другие боги, например, Персефона, которая позже стала женой Аида и по совместительству богиней мертвых. Эпоха рассвета Олимпа длилась очень долго!

Множества поколений смертных успели послужить богам. В качестве жертвы повелители принимали обеты, детей, и многое другое, представляющее для них определенную ценность. Конечно, их не интересовали деньги, потому что для существ, обладающих почти безграничной властью и бессмертием, презренный металл ничего не значит.

Говорят, что древнегреческие боги уже ничего не решают, будто бы они исчезли навсегда, канув в Лету, однако это не совсем так. Олимпийцы всего лишь ждут своего часа, чтобы снова заявить о себе. Впрочем, вам не обязательно ждать, когда наступит тот самый день. Вы можете погрузиться в мир богов прямо сейчас, и жители Олимпа могут озолотить вас, если повезет!

Провайдер
One Touch
One Touch
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches