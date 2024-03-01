Wins of Winter
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Обзор Wins of Winter

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Wins of Winter

В лесах на западе королевства тихонечко плескалось озеро, которому исполнилась не одна сотня лет. Иногда сюда приходили рыбаки, которым хотелось посидеть с удочкой вдали от людей. Шансы поймать что-нибудь, прямо скажем, были невелики, зато тихое место отлично подходило для совместного распития крепкой настойки. Возможно, именно последнее обстоятельство притягивало сюда мужчин среднего возраста со всей округи.

В один прекрасный день в озеро рухнул ледяной метеорит, прилетевший из поднебесья. Стоило только водам успокоиться, как началось доселе невиданное: берега покрылись снежной коркой, распространявшейся все дальше. Озеро затянулось тонким прозрачным слоем льда. Земля рядом с водоемом промерзла насквозь!

К счастью, распространение льда остановилось через несколько десятков метров. Двое рыбаков, ставших невольными свидетелями странного происшествия, поспешили в деревню, собираясь рассказать остальным о случившемся. Местные, убедившись в том, что произошло нечто в высшей степени странное, пожаловались властям. А те, в свою очередь, обратились за помощью в орден магов – явно здесь не обошлось без колдовства, поэтому кому как ни волшебникам стоит доверить решение странной загадки! К тому же король приказал кудесникам поскорее разобраться, а то кто его знает, не замерзнет ли в будущем все королевство...

Маги отправили волшебника Фулиуса, который хорошо разбирался в стихиях. Посланец ордена прибыл на место и очень удивился, когда увидел странное явление своими глазами. Разумеется, Фулиус сразу призвал снежного духа, который всегда приходил в виде снеговика. Маг показал ему, что происходит и поинтересовался, чьих это рук дело – уж не высшие ли силы решили пошутить над смертными?!

Снеговик категорически отрицал причастность духов к падению метеорита! Более того, он выразил готовность помочь разобраться с проблемой, однако сначала надо было достать источник всех бед со дна озера. Фулиус хотел было применить заклинание телепортации, чтобы вытащить метеорит на берег, да только толку-то? Он же не видел объект переноса, который покоился на дне...

Снеговик предложил построить магический идол, притягивающий к себе источники волшебства – таким образом дух рассчитывал вытянуть метеорит на свет божий. Конечно, маг согласился. Они начертили на льду волшебные руны и начали строить идола из ледяных блоков.

Через некоторое время идол был готов: руны сверкали, кругом вращались светящиеся звезды – осталось только вдохнуть в него побольше магической силы! Фулиус как следует поднапрягся и выдал поток энергии из рук, выставленных вперед, да такой сильный, что снеговика едва не снесло!

Идол вытягивал метеорит медленно, но верно. Когда ледяная глыба оказалась на берегу, снеговик и маг внимательно исследовали ее. Как выяснилось, метеорит состоит из искусственно созданного материала! А с другой стороны глыбы Фулиус обнаружил клеймо... кого бы вы думали? Королевского алхимика – по всей видимости этот прохвост умудрился просчитаться со своими опытами, однако, ничего никому не сказал, как в прошлый раз, боясь получить на орехи от его величества.

Фулиус облегченно вздохнул. Снеговик, убедив мага в том, что высшие силы действительно не при делах, убрался в свое измерение. А волшебник растопил лед и засобирался домой, заодно намереваясь доложить королю, кто во всем виноват. Пора уже этого алхимика сослать на конюшню, ей-богу...

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