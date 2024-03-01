Sweet Candy Christmas
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Обзор Sweet Candy Christmas

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 95.1%
Max Win
Max Win: X15000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Sweet Candy Christmas

Добро пожаловать в Свитландию! Кстати, вы как раз вовремя – скоро вся страна будет отмечать Рождество! В этом году запланирована грандиозная программа...

Рядом с королевским замком поставили большую елку, под которой укроются пирожные, политые глазурью черного цвета и украшенные посыпкой. Наверное, вы задаетесь вопросом, откуда в Свитландии появилось новогоднее дерево?

Однажды дверь между мирами открылась и появился великий Человек! От него пахло спиртом, и он забрал пару избранных конфет, большую ледяную бутылку откуда-то снизу и поставил маленькую елку. К счастью, великий не задел королевский замок. Он просто оставил деревце, закрыл дверь между мирами и ушел. Вы же не будете оспаривать его величие, правда, как эти чертовы еретики из секты «Конфеты последнего дня»?! Человек создал Свитландию, принося одну сладость за другой в этот прохладный мир, который древние называли холодильником. Иногда он возвращается и забирает пару-тройку избранных, которые удостаиваются чести закончить существование во рту великого Человека. Правда, еретики говорят, будто на этом все – якобы те несчастные попадают в желудок, затем в кишечник, а потом и вовсе превращаются в непотребную массу, но это, конечно, же вранье!

На Рождество Человек еще не раз заглянет в Свитландию за избранными. Собственно, он принес сюда пирожные из кокосовой стружки, который уже опутаны гирляндами – наверняка именно они первыми отправятся в рот! Из пастилы получился самый настоящий снег, по которому можно кататься на санях – многие жители уже оценили, насколько хорошо она заменяет лед.

В рождественскую ночь в Свитландию приезжает Санта. Олени, запряженные в сани, летают над всей страной и разбрасывают подарки, которые могут ловить все желающие. Так сложилось, что у жителей Свитландии нет домов с дымоходами и каминами, поэтому и Санта-Клаусу приходится работать немного по-другому.

Разумеется, король Свитландии приготовил для подданных программу с конкурсами, в которых могут участвовать все желающие. Победители получат подарки! Его величество лично вручает награду и произносит поздравительную речь. Далее начинается финальная часть праздника, которая продлится до самого утра. Ну а потом жизнь в Свитландии снова пойдет своим чередом.

Главное, чтобы не получилось, как в прошлый раз! Ну это когда напали тараканы, которые умудрились пробраться сквозь дверь между мирами. Великий Человек пришел в ярость, увидев отвратительных созданий, шевелящих усами и улыбающихся наглыми мордами. Тараканов было всего двое, однако хозяин миров все равно выкинул половину продуктов и протирал все дурно пахнущей жидкостью. А потом Человек пообещал убить каких-то соседей, что бы это ни значило.

В Свитландии живут только сладости, однако людям здесь тоже рады. Мармеладки, конфеты, карамельки, пирожные и другие жители этой замечательной страны прекрасно знают, что люди – это творцы и источники всех благ. Если вы захотите присутствовать на празднике, то остальные жители Свитландии будут очень рады вашему появлению! Кроме того, рядом с королевским замком построили снеговика, возле которого оставили подарок для особых гостей. Возможно, он достанется вам – откройте сюрприз и забирайте себе содержимое красивой коробки!

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