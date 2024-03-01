Сюжет Wild Whopper

Жизнь в городском порту текла тихо и размеренно, пока не появилось это чудовище! Кто бы мог подумать, что всеобщая беда придет с моря… огромная рыбина поедала людей, парусники и проглатывала небольшие баркасы. Иногда она просто раскачивала яхту, а потом съедала людей, который падали в воду.

Не в меру сообразительный монстр был чрезвычайно опасен! Громилу, наводящую ужас на рыбаков и мореплавателей, пытались поймать гарпуном, но ничего не вышло! Хотя видят морские боги, китобои старались, еще как. Да только гарпун просто отскакивал от рыбьей чешуи, которая оказалась тверже камня…

После пары неудавшихся вылазок, громадину прозвали морским дьяволом. Наплевав на традиции, моряки обратились к военным, чтобы те застрелили чудовище и закончили творящийся кошмар. Солдаты, вышедшие в море на катере, расстреляли все патроны, но так и не смогли пробить чешую. В конце концов, морской дьявол перевернул лодку, а потом сожрал всех до единого.

Генерал, отправивший военных разобраться, сообразил, что так просто рыбу не взять. Он приказал связался со своим приятелем – доктором Фрицем, который работал на самые разные секретные организации еще с сороковых годов прошлого века. Разумеется, тот согласился помочь избавиться от чудовища.

Доктор Фриц прибыл в порт. Перед тем как предпринимать какие-то действия, он захотел лично взглянуть на монстра хотя бы в бинокль. Как раз в это время огромная рыбина весело резвилась метрах в трехстах от берега, словно пытаясь показать людям свое превосходство.

Ученый ознакомился с предметом и сделал кое-какие выводы, перед тем как уйти работать в любезно предоставленную лабораторию. Доктор Фриц потребовал наловить немного рыбы, пока он будет заниматься подготовкой сывороток. Менее чем через час ему доставили целый аквариум.

Светило науки бросил дождевого червя в специальный раствор, и через минуту тот превратился в клыкастое подобие змеи. Затем доктор Фриц взял рыбу побольше, сделал надрез на трепыхающейся тушке и внедрил мутировавшего червя. Для ускорения процесса пришлось добавить еще немного сыворотки – так два организма превратились в единый целый и очень опасный. Рыба-мутант с легкостью перегрызала даже железо!

Остальным обитателям аквариума доктор сделал инъекции неизвестных препаратов. Не прошло и минуты, как у рыбок отросли зубы. Ассистентам, которые наблюдали за происходящим, разинув рты, доктор объяснил, что это экспериментальные мутагены, которые должны были помочь Германии получить превосходство на воде… а потом он запнулся, махнул рукой и не стал распространяться, решив, что чем меньше остальные знают, тем крепче будут спать!

Итак, оружие, которое должно было уничтожить монстра, плескалось в аквариуме и скалилось огромными зубами! Доктор Фриц доложил генералу, и тот приказал отвезти аквариум в море, чтобы отпустить мутантов, когда зловещая громадина приплывет обедать.

Вот только все смельчаки снова куда-то попрятались! Моряки открещивались руками и ногами, а солдаты были согласны пойти под трибунал, лишь бы не подплывать к монстру ближе, чем на пушечный выстрел. Может быть, вы попробуете? Генерал обещал неплохо заплатить тому, кто сможет доставить питомцев доктора Фрица до цели – это отличная возможность разбогатеть для тех, у кого кишка не тонка!