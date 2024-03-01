Сюжет Stampede Rush Speedy Santa

Боссы, сидящие наверху, решили порадовать Санта Клауса – столько лет этот парень служит верой и правдой всему человечеству, так почему бы не поощрить его?! Кажется, сейчас самое время, а то выйдет на пенсию и все – поминай как звали! Санта получил в подарок отличный снегоход. Это была роскошная премиальная модель... мы бы сказали, какая именно, но производитель не платил нам за рекламу, поэтому пускай теперь кусает локти!

Санта частенько катался, покоряя снежные склоны. Снегоход стал одним из самых любимых развлечений старика – порой ему казалось, будто он стал настоящим гонщиком и уже готов к соревнованиям! Но Санта так и не обращался ни в одну спортивную организацию то ли из-за природной скромности, то ли потому что, будучи трезвым, понимал очевидную вещь – катается «профи» совсем не так круто, как кажется после бутылки шотландского виски.

Впрочем, гонщик устраивал сам себе соревнования, в которых участвовал один. Конечно, это немного скучновато, но зато Санта никогда не проигрывал. Ни единого раза.

Единственный участник заезда лепил снеговика и втыкал ему в руку красный флаг. Потом он заставлял эльфов чертить стартовую полосу, которая одновременно была и финишной прямой. Закончив с подготовкой, помощники заправляли снегоход и выкатывали на улицу. Усевшись за руль, Санта газовал, что есть силы!

Разумеется, он не просто так разъезжал туда-сюда. Гонщик заранее прорабатывал маршрут, по которому поедет и ставил перед собой цель – прийти к финишу за определенное время. С каждым разом Санта выбирал все более сложные трассы, пока однажды не улетел с трамплина в прямо в елку! К счастью, снегоход не пострадал, а горе-водителя, сидевшего за рулем, вылечили довольно быстро. С тех пор Санта завязал с нереально крутыми маршрутами и понял, почему экстрим, как говорится, не для всех.

И вот наступила рождественская ночь. Санта запряг Рудольфа и других оленей, погрузил бездонный мешок с подарками, стегнул вожжами рогатую компанию – сани полетели! Работать пришлось до четырех утра. Санта успел объехать почти весь мир, принося подарки в каждый дом. Наконец, проклятущая смена закончилась – пришло время лететь домой!

По возвращении в родные пенаты Санту встретили виноватые эльфы, разводившие руками, мол, у нас тут произошло недоразумение – забыли несколько подарков... это было просто фиаско. Олени в мыле, падают от усталости. Санта чуть жив. Рудольф категорически отказался куда-либо ехать и просто упал в сугроб. Ну все, если о таком узнают наверху, то, считай, уволят всех до единого!

Махнув рукой, Санта крикнул эльфам тащить забытые подарки. Ушастые помощники принесли красивые коробки, перевязанные разноцветными ленточками. Босс приказал покидать их в снегоход и принести ему полбутылки виски. Никакого алкоголизма, не думайте, просто труженику всея Рождества нужно было восстановить хотя бы немного сил!

Выпив свой виски залпом, Санта запрыгнул на снегоход и поехал. Он успел отвезти подарки до рассвета, а это значило только одно – правила рождественской ночи соблюдены, поэтому ни о каком увольнении не может быть речи! Санта вернулся через пару часов. Врезав эльфам по длинным ушам, он с преспокойной душой отправился спать. Что ни говори, а снегоход этот – просто чудо какое-то!