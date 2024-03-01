Сюжет Snake’s Gold Dream Drop

Википуцли стал шаманом не просто так! Воистину, этот человек был одним из мудрейших людей своего племени. Он владел множеством знаний, которые духи открывают только избранным.

Однажды Википуцли разжег жаровню, положил туда особых трав, которых нельзя добавлять слишком много – иначе вместо сладостных духов придут злобные демоны! Он вдохнул ароматный дым и отправил свое сознание в иную реальность. Там шаману встретились духи, которые рассказали ему легенду о золотом змее, созданном великим богом Кетцалькоатлем – огромная зловещая тварь охраняет несметные сокровища и по сей день! Википуцли только и успел узнать, где находится это место, а потом окончательно отключился.

Когда действие особой травы закончилось, шаман проснулся и хорошенько поел. Ему всегда хотелось кушать после общения с духами. А потом Википуцли отправился на поиски забытого храма, в котором обитает золотой змей Кетцалькоатля. Он шагал по джунглям целый день, стараясь не забыть дорогу, которую ему показали духи. Ближе к вечеру он нашел огромный храм и вошел в него – казалось, здесь все настолько спокойно, насколько вообще может быть! Никаких следов присутствия огромного змея ни было и в помине. Незваный гость еще не знал, что чудовище поджидает его в следующем зале...

Увидев огромного змея, шаман понесся к выходу так быстро, как только мог! Чудовище дышало огнем и едва не сожгло любопытного искателя легкой наживы! К счастью, змей не стал выползать наружу.

Переведя дух, Википуцли поспешил к своему племени. Когда он вернулся, то первым делом отыскал вождя. Шаман вкратце изложил ему легенду, которую узнал от духов, и предложил сунуть загребущие руки в сокровища богов. Замысел его был предельно прост: вождь отвлекает огнедышащего змея, а Википуцли тем временем пробирается внутрь, набивает полные карманы сокровищ и убегает.

Вожаку племени хитрый план показался весьма интересным. Итак, они пришли вдвоем и попытались отвлечь змея, однако тот оказался слишком умен, чтобы попасться на такой дешевый трюк! Огромная тварь чуть было не сожгла обоих и громко рыгнула им вслед, остановившись у порога храма.

Отдышавшись, вождь и Википуцли решили пойти на жертвы в самом прямом смысле этого слова – глава племени чертовски устал от своей жены и хотел воспользоваться ей как угощением. Шаман был несколько удивлен такому решению, однако план одобрил. Тем более он знал, как правильно приносить жертвы духам, а задобрить змея для него – раз плюнуть...

Обманом вождь вынудил супругу прийти к храму. Википуцли угостил ее усыпляющим зельем, чтобы избежать криков и ненужных объяснений. Когда жертва уснула, шаман начал обряд.

Через некоторое время змей высунул морду из храма и медленно пополз к алтарю из камней, на котором лежала женщина. Чудовище начало поедать жертву, смакуя каждый кусочек, а вождь и шаман тем временем пробрались внутрь. Они прошли несколько залов, и в последнем обнаружили горы золота, лежащего вперемешку с драгоценными камнями.

Набрав сокровищ полные карманы, двое воров побежали обратно. Правда, у входа их встретил змей, который к тому времени уже доел свою жертву. Бежать ворюгам было некуда – змей перекусил пополам обоих, не моргнув и глазом, а потом уполз вглубь храма, да разлегся на золоте, как собака на сене. Может быть, вы тоже хотите немного сокровищ богов? Ну, попробуйте взять, только смотрите, как бы не пришлось повторить судьбу тех двоих...