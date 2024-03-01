Сюжет The Secret of Amun Ra

Фараон Дозес II за годы своего правления умудрился сунуть нос даже в самые отдаленные уголки Древнего Египта, в которых и наместников-то частенько не было. Он старался быть хорошим повелителем, а для этого следует оставаться в курсе событий, происходящих в разных концах империи.

Однажды его слуги наткнулись на древний храм, который не значился ни в одном государственном папирусе. О находке доложили фараону. Разумеется, Дозес II приказал исследовать комплекс вдоль и поперек. Помимо золота и драгоценностей, слугам удалось отыскать два магических артефакта. Никто не мог понять их природу, однако и погонщику ослов было ясно – фараоновы гонцы нашли что-то очень ценное!

Сокровища привезли во дворец. Дозес II внимательно изучил артефакты, но так и не смог понять, для чего они предназначены. Фараон велел передать их верховному жрецу. Вскоре тот прибежал во дворец и, запыхавшись, сообщил, мол, это же легендарный секрет Ра, содержащий частичку божественного бессмертия!

Естественно, Дозес II забрал оба артефакта себе. Жрец предупредил о том, что необходимо носить на теле хотя бы один – больше никаких ритуалов не требуется! Фараон решил проверить, так ли это.

Дозес II схватил первого попавшегося слугу, надел ему на шею артефакт и приказал страже пронзать его копьем столько, сколько потребуется. Подданному пришлось хорошенько пострадать, однако он оставался в живых и после доброго десятка ударов. Обрадованный фараон приказал проверить и другой артефакт – как выяснилось, верховный жрец не ошибся!

Повелитель ликовал! Дозес II забрал артефакты себе, но вскоре его своенравная супруга украла один и потребовала отдать ей, как минимум, половину власти в стране. Одни слуги встали на сторону фараона, другие примкнули к царице – так началась дворцовая война.

Сражения в коридорах продолжались до тех пор, пока воюющие супруги не осознали бессмысленность одного из самых странных конфликтов в истории Древнего Египта. Они решили, пусть боги их рассудят! Конечно, для обращения к высшим силам пришлось снова позвать верховного жреца, который воззвал к Гору.

Покровитель людей явился и выслушал проблему. Покачав головой, он пообещал вернуться на следующий вечер. Через день все трое снова собрались на том же месте. Во второй раз Гор явился сам – бог передал царственной чете книгу, в которой были записаны права, обязанности и сферы влияния фараона и его супруги.

Дозес II и его любимая жена наконец прекратили бесконечную войну. Им ничего не оставалось, кроме как принять то, что написано в книге Гора, а иначе слава о дворцовой войне могла разлететься по всему Египту и привести к настоящему бунту, в результате которого у обоих супругов мог появиться вполне реальный шанс слететь с трона.

Фараон приказал верховному жрецу спрятать книгу в секретной комнате. Он помирился с супругой и жили они долго и счастливо. Правда, в один прекрасный день жрец рассказал заговорщикам о том, в чем секрет долголетия супругов и те сняли с них волшебные украшения, а потом благополучно убили. Артефакты были утеряны, поэтому до сих пор у каждого счастливчика есть шанс найти секрет Амуна Ра, вернее целых два!