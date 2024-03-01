Wicked Wanda
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Обзор Wicked Wanda

Количество линий
Количество линий: 720
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X4032
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Wicked Wanda

Госпожа Ванда была очень суровой леди! Когда ее супруг погиб на войне, она слегка двинулась умом и начала казнить слуг за малейшую провинность. Однажды она встала не с той ноги...

Ванда приказала повесить горничную за следы пыли на зеркале, повара за недостаточно сладкий пудинг, служанок за слишком горячую ванну и конюха за то, что тот надел на ее лошадь недостаточно красивое седло. Терпение слуг лопнуло! В тот день госпожу Ванду убили, правда, история умалчивает о том, как именно. Ходят слухи, будто бы ее посадили на вилы, которые потом оставили воткнутыми в могильный холм.

Замок достался племянникам кровожадной госпожи. Казалось, жизнь налаживается, слуг перестали казнить почем зря, а бывшая хозяйка кормит червей на фамильном кладбище – это почти идиллия.

Однажды ночью разыгралась жуткая гроза! В замке все попрятались по углам, боясь высунуть нос. Вдруг молния угодила прямо в вилы, которые все еще оставались воткнутыми в холм на могиле госпожи Ванды...

Безумно мощный разряд электричества расколол гранитную плиту надвое, поэтому она без труда выбралась из-под земли. Ванда стояла у края собственной могилы, немного посиневшая, перепачканная в грязи и смотревшая на замок безумным взглядом. Разумеется, она решила вернуться домой!

Племянники едва не обделались, увидев внезапно заявившуюся тетушку, которую закопали некоторое время назад. Ванда поздоровалась с ними, как удав с кроликами, и пошла в комнаты слуг – люди, участвовавшие в расправе, получили мощный разряд электричества! Ожившая мертвячка каким-то чудесным образом научилась метать молнии, испепеляющие все живое...

Ближе к утру почти все слуги, которых госпожа не тронула, сбежали куда глаза глядят. Осталась только старая глухая кормилица, да один из конюших, который не просыхал уже много лет.

Ванда превратила старушку в паука. Пьянице она уготовала более печальную участь – конюший стал куском говорящей слизи. Несчастным слугам судьба приготовила участь ее помощников ожившей хозяйки. Потом Ванда поймала летучую мышь и, прочитав заклинание, скрестила ее со стеклянной посудиной – в этом странном создании она хранила частицы магии, которые ей удавалось поглотить в разных уголках замка.

Конечно, госпоже потребовались слуги. Она отправилась в амбар, набрала целую телегу тыкв и повезла это добро на кладбище, с которого вернулась накануне. Ванда поднимала мертвых силой электричества! Срывая с них головы, ведьма лишала их возможности соображать. Каждому слуге она воткнула по тыкве.

Безмозглые мертвецы отправились в замок следом за хозяйкой. Часть из них Ванда заперла в темнице, чтобы не сбежали. Племянников, которые почему-то до сих пор не покинули замок, она превратила в статуи – это оказалось не так просто, пришлось воспользоваться магической энергией, хранившейся в летающей банке, которая повсюду следовала за своей создательницей.

Теперь в замке, если можно так сказать, снова закипела жизнь, пусть и немного мертвая. Иногда сюда пытались пробраться крестьяне из окрестных деревень, которые слышали историю о проклятой Ванде. Несчастные не верили в сверхъестественное, однако знали о том, что муж покойной, да и она сама были довольно состоятельными людьми. Рассчитывая на легкую наживу, крестьяне обретали лишь мучительную смерть, и потом становились слугами Ванды. Попробуйте пробраться в замок, если хотите разбогатеть в одночасье, только будьте осторожны – не попадитесь хозяйке или ее прислужникам, потому что у всех непрошенных гостей один конец...

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