Сюжет Werewolf’s Hunt

В деревне Митвич случилась беда – в нее повадились ходить верфольфы! И горе тем несчастным, которые окажутся на пути оборотней, потому что они злее волков, хитрее лис и очень опасны! Чудовища приходят в деревню, когда на ночном небе появляется луна.

Местные жители постоянно слышат верфольфов, дрожа от страха в своих домах. Среди них находились смельчаки, выглядывавшие в окно сквозь щелки между занавесками. Судя по их рассказам, это были огромные монстры с волчьими головами, а два ряда острейших зубов и длинные когти могли разорвать человека в одно мгновение!

Никто не знал, откуда появились оборотни. Одни грешили на черную магию, другие говорили, что это древнее зло, вылезшее из подземных пещер, а третьи и вовсе называли чудовищ божьей карой, но в любом случае с ними надо было бороться, пока они не сожрали всех.

Вервольфы нападали на людей и могли заглянуть в сарай, если хозяин по недосмотру оставил дверь открытой. Чудовища убивали скотину для удовольствия, а людей могли еще и съесть. Впрочем, иногда несчастного просто кусали, оставляя в живых. Тем не менее, несчастной жертве приходилось уйти из деревни – местные не хотели жить, сидя на пороховой бочке, и ждать, пока человек сам превратится в оборотня.

Жители деревни, смотревшие в окна по ночам, насчитали более десятка верфольфов. Иногда они приходили всей стаей, но могли заявиться и вдвоем или втроем. Отчаянные смельчаки пытались застрелить кровожадных монстров, да только пули им были все равно как мертвому припарки. К одному стрелку вервольф влез через окно и оторвал голову, хотя обычно они не пробирались в жилища, будто следуя каким-то неписанным правилам охоты.

Однажды деревенский дурень по имени Джим узнал, что оборотни боятся серебра. Ночью, когда на небе взошла луна, он взял кухонный нож из матушкиного сервиза, который ей подарили на свадьбу, и пошел на улицу, собираясь покончить со злом раз и навсегда.

Больше Джима никто не видел. По-крайней мере, живым и невредимым – его матушка нашла буйную голову любимого сыночка на пороге своего дома с тем самым серебряным ножом, торчащим в правой глазнице. Как выяснилось, оборотни боятся серебра, если только оно находится в умелых руках. Или вообще это пуля, или стрела, заряженная в арбалет.

Постепенно монстры сожрали половину деревни. Местные в буквальном смысле схватились за голову, пытаясь понять, как бороться со свалившейся на них бедой! На их счастье, через деревню проезжал незнакомец, вооруженный до зубов. Оказалось этот парень охотится на самую разную нечисть. Разумеется, ему уже приходилось сталкиваться с оборотнями...

Местные рассказали охотнику о происходящем в деревне, умоляя помочь им. Незнакомец согласился сделать мир лучше за скромное вознаграждение. Местные приняли его условия, однако заплатить пообещали только после того как смогут спокойно прожить хотя бы одну лунную ночь.

Охота на вервольфов – очень опасное занятие! Конечно, спаситель деревни знает, как с ними сладить, но все же ему не помешает хороший помощник. Может быть, вы попробуете? Если все пройдет удачно, то охотник поделится с вами золотом, которое для него собрали местные!