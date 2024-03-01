Сюжет April Fury and the Chamber of Scarabs

Эйприл Фьюри не просто так заинтересовалась легендарной Комнатой скарабеев. Дело было вовсе не в священных жуках, которые тысячами ползают по Египту, скатывая в шарики известно что. Красавица-археолог долгие годы пыталась найти следы Зеркала снов, которое создал Амон Ра. Уникальный артефакт позволял видеть будущее – стоило только взять его в руки, и можно было считать себя провидцем.

За всю свою карьеру археолога Эйприл ни разу не видела ни одной магической вещицы, поэтому скептически относилась к любым упоминаниям волшебных свойств Зеркала снов. Тем не менее, она прекрасно знала, какую ценность этот артефакт представляет для науки! Кроме того, богатые коллекционеры заплатят кучу денег, которые по своей важности для человечества определенно сопоставимы с археологией. По-крайней мере, для отдельно взятого человека – мисс Эйприл Фьюри.

Судя по сведениям, которые сохранились до наших дней, Зеркало снов, скорее всего, хранится в одном из храмов Анубиса. Следы артефакта терялись, начиная с эпохи правления фараона Пакамутри XII, который вдоволь насмотрелся на будущее. Мудрый правитель решил спрятать Зеркало снов подальше от человеческих глаз, считая, что людям лучше создавать будущее самим, нежели пытаться узнать наперед – он пришел к такому выводу, когда увидел себя лежащим в саркофаге…

Эйприл снарядила экспедицию и отправилась в путь. Она увидела храм Анубиса в бинокль задолго до конечной точки маршрута, который занял несколько дней. Археологический отряд остановился неподалеку от святилища, и Эйприл отправилась посмотреть, что к чему.

Это был небольшой храм, в котором находился алтарь Анубиса, да пара комнат. Эйприл надеялась увидеть зеркало снов, но, увы, в святилище не было ничего интересного. Впрочем, она не собиралась возвращаться обратно! Дело в том, что с этим храмом явно что-то было не так – уж очень он мал, да и внутри почти ничего нет…

Эйприл случайно коснулась кирпича в стене, и плиты на полу с глухим звуком поползли в разные стороны! Она провалилась и падала долго-долго, пока не приземлилась в воду, громко крикнув упоминание безымянной продажной женщины. Искательница приключений выбралась на берег поземной реки, благодаря которой ей удалось выжить – Эйприл уже готовилась превратиться в лепешку, но, к счастью, этого не произошло. Чуть поодаль она увидела ступеньки, ведущие вверх, и ей ничего не оставалось, кроме как подняться по лестнице.

Эйприл вошла в огромный зал, где повсюду ползали скарабеи. Священные жуки ползали по стенам и полу, вызывая у отважной исследовательницы чувство глубокого омерзения! Впрочем, оно не помешало ей войти и осмотреться.

В дальнем конце зала находился огромный проход, через который можно было бы проехать на верблюде. Эйприл осмотрела его и поняла, что дальше начинается лабиринт. Она попробовала пройти по коридорам и нашла кубок, украшенный драгоценными камнями, а потом вышла обратно в зал, причем сама не поняла, как это произошло.

Эйприл собиралась осмотреть лабиринт и обыскать каждую пядь. Правда, одной ей будет очень легко заблудиться…

Помогите Эйприл Фьюри найти Зеркало снов! Кубок – это, конечно, хорошо, но здесь точно должно быть что-то еще! Кто знает, может быть, вам удастся найти легендарный артефакт…