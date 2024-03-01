Bonanza Billion
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Обзор Bonanza Billion

Количество линий
Количество линий: нет линий
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X15000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Bonanza Billion

Доктор Спун, занимавшийся исследованиями в институте Всякой всячины, на досуге увлекался алхимией. Ученые эпохи Средневековья на протяжении столетий пытались создать философский камень, превращающий все, что угодно в золото. Попытки алхимиков закончились ничем, хоть им и удалось создать множество зелий самого разного назначения.

Доктор Спун пытался превзойти средневековых мастеров. Тихими вечерами он экспериментировал у себя в подвале, надеясь заполучить легендарный камень. Параллельно коллега средневековых алхимиков проводил исследования. Однажды ему удалось выделить неоний – особое вещество, содержащееся во фруктах, ягодах и драгоценных камнях. Более того, с помощью этого компонента ему удалось превратить вишню в самый настоящий рубин! К сожалению, оборудованию доктора не хватало мощности, а для ее увеличения требовались инвестиции. В общем, он обратился к членам правления.

Доктор Спун пообещал толстосумам сделать установку, которая принесет биллионы долларов. Конечно, потребовались приличные вложения, однако, когда члены правления увидели, как вишенка превратилась в рубин, у них отпали все сомнения. Доктору дали все необходимые средства и потребовали скорее приступать к исследованиям.

Итак, началась сборка экспериментального прототипа. В назначенный день все было готово, и начались исследования. Первым ученые облучили арбуз, решив посмотреть, во что можно превратить самую большую в мире ягоду! Получилась чудесная бирюза. Почему-то обработанная и с идеальными гранями, но да кто разберет все тонкости алхимии!

Тут один из младших научных сотрудников предложил попробовать сливу. Разумеется, не в прямом смысле, а в качестве объекта для облучения. Из небольшой спелой ягоды получился сапфир того же размера. Ученые мужи возликовали и начала поздравлять доктора Спуна, которому, безусловно, удалось совершить открытие века и создать изобретение тысячелетия!

Зачинщик амбициозного проекта решил поэкспериментировать и использовать одновременно два объекта. Он взял лимон и апельсин, которые тут же подвергли облучению. Это оказалась не самой удачной идеей: фрукты превратились в цитрин – желтый камень был куда менее ценным, чем предыдущие...

Команда ученых несколько приуныла, но доктор спас положение, превратив вишню в рубин. Установка явно неплохо работала, однако было критически важно разобраться, как она влияет на те или иные фрукты и ягоды. Потому что драгоценности – это хорошо, а цитрин... скажем так, не стоит затраченных биллионов долларов!

В какой-то момент один из сотрудников доктора Спуна положил под луч пучок редиски, который мгновенно увеличился раз в сто и едва не придавил всех остальных! Хуже всего было то, что гигантский корнеплод испортил прототип...

Виновника приостановки эксперимента уволили, наказав таким образом за излишнюю инициативность, а остальные приступили к ремонту. Доктору Спуну жизненно необходим человек, который поможет разобраться с установкой и ее свойствами. Если вы сделаете доброе дело, то ученые мужи поделятся с вами выделенным грандом. Разумеется, денежки можно тратить куда захотите, в том числе и на цели, которые вообще не имеют никакого отношения к науке!

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