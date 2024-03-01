Сюжет Castle of Fire

Принцесса Белинда мечтала научиться магии. Красавица долго просила отца нанять для нее учителя, который сможет посвятить неофита во все тонкости и тайны волшебства. Король согласился исполнить каприз любимой дочери – его величество созвал магов со всей страны и приказал им продемонстрировать свои умения, чтобы принцесса могла выбрать подходящего учителя.

И вот настал тот день, когда волшебникам предстояло явиться для аудиенции. Первым в зал вошел маг школы воды и показал, на что способен, правда, его умения ничуть не впечатлили принцессу. Кроме того, Белинда промочила туфли. Магу показали на дверь, и тот ушел показывать свои фонтаны в другом месте.

Следующий волшебник владел молнией, однако и она не впечатлила Белинду. Потом на аудиенцию заявился некромант, но его сразу прогнали с глаз долой, когда увидели скелетов и гниющие трупы, которые вошли в тронный зал следом за своим хозяином. После повелителя мертвых на прием пожаловали и другие волшебники, владеющие силой холода, природы, призыва существ и другими школами магии.

Белинда прогнала их всех куда подальше. И вот в тронный зал вошел пиромант, который был с огнем на «ты». Стоило магу зажечь в руке огненный шар, как принцесса тут же влюбилась в него! В смысле, в огонь – старенький хромой волшебник с толстым брюшком, бельмом на глазу и кривым зубом, торчащим наружу, показался Белинде совсем не привлекательным. Тем не менее, она выбрала его себе в наставники.

Пиромант начал учить принцессу уже на следующий день. Белинда проявляла недюжинные способности и рвение, чем, конечно, очень радовала своего ментора. Юная волшебница мечтала изучить книги пироманта, но тот категорически запрещал ей совать свой напудренный носик туда, куда не следует, по-крайней мере, до тех пор, пока она не станет достаточно опытным магом.

Белинда научилась создавать огненные шары, зажигать свечи в тронном зале и вызывать фонтаны лавы, бившей из-под земли ключом словно вода. Она продолжала учиться, и вскоре новичок в пиромантии превратилась в грозную силу, которая даже пару раз участвовала в подавлении восстаний, вспыхнувших на западе королевства!

В конце концов Белинда отпустила пироманта, поблагодарив за помощь. Ученица смогла превзойти своего учителя и теперь предпочитала совершенствовать мастерство в магии огня самостоятельно.

Прочитав пару книжек по алхимии, принцесса сварила эликсир усиления чар, который помог бы ей стать еще более могущественным пиромантом. Выпив пару глотков, принцесса открыла портал, чтобы вызвать себе помощников из мира огня. На ее призыв откликнулись двое духов, явившихся в обличие волка и тигра. Животные вошли в наш мир через портал, а следом за ними влетело крылатое чудовище, которое Белинда не могла контролировать!

С каждым мгновением монстр становился все больше, пока не разросся до совершенно огромных размеров. Чудовище поглотило замок в огненном пламени, которое вырвалось из-под земли, словно дыхание дьявола, и исчезло. Правда, магия зловещего монстра осталась. В замке погибло все живое. Говорят, будто принцесса и ее помощники остались живы из-за особой устойчивости к влиянию огненной стихии, но какое теперь все это имеет значение...

С тех пор прошли столетия. Адское пламя немного утихло. Теперь отважные искатели приключений могут пробраться в замок и обчистить казну, принадлежавшую королю. Главное, не попадаться на глаза принцессе Белинде и ее помощникам...