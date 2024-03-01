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Общие положения.

Для общения на форуме www.casino.forum необходимо придерживаться правил, приведенных в данном материале, (далее по тексту – ПРАВИЛА). За нарушение правил пользователь может получить перманентную блокировку своего аккаунта. Форум является сообществом любителей азартных игр, а также собственностью АДМИНИСТРАТОРА. Именно администратор имеет право вносить изменения в существующие ПРАВИЛА, а также проводить модерирование материалов, как самостоятельно, так и с помощью МОДЕРАТОРОВ. Любой зарегистрированный пользователь может получить помощь от сообщества в решении спорных вопросов связанных с казино или стримерами, в независимости от пола, расы или религиозных убеждений. Аккаунты пользователей младше 18 лет, будут блокироваться автоматически, при выявлении того, что пользователь не достиг 18-летнего возраста. Порядок общения. Темы размещаемые на форуме обязательно должны соответствовать разделам в которые они выкладываются. Модераторы могут по своему усмотрению переносить или объединять темы, если они уже обсуждаются другими участниками сообщества. Критика должна быть конструктивной, уважайте других участников форума. Перед тем как создать очередную тему, проверьте, не было ли ее обсуждения другими пользователями. В случае если Вы не знаете в какой раздел разместить тему или задать свой вопрос, делайте это в разделе КУРИЛКА. У некоторых разделов есть свои уникальные правила, так что зайдя в определенную рубрику, ознакомьтесь с ними. Не размещайте ссылки на сторонние ресурсы, они могут быть размещены, но только после согласования с АДМИНИСТРАТОРОМ. Если Вы решите процитировать какие-либо материалы с других сайтов или социальных сетей, то обязательно необходимо заключить цитату в тег [HIDE], для этого выделите текст который хотите выложить в виде цитаты и нажмите на значок H. На форуме запрещено. Размещение как партнерских ссылок, так и прямых ссылок на сайты казино или другие ресурсы где проходят азартные игры. Оскорблять других участников сообщества, унижать и хамить дискутирующим пользователям. Использование мата допустимо, но исключительно в виде литературно-художественного оборота Размещение порнографического контента (фото и видео), а также других материалов запрещенных законами РФ. Пропаганда ЛГБТ, призывы к насилию, межнациональная рознь и т.п. Реклама товаров и услуг, а также спам и флуд. Мошенничество и сбор личных данных пользователей, привлечение участников сообщества casino.forum в свои социальные сети и группы под предлогом проведения розыгрышей или других корыстных целей. Статусы, ники или аватары, которые выражают неуважение к данному сообществу (демонстрация половых органов и т.п.). Создание клонов аккаунтов участников сообщества, мимикрия под стримеров, менеджеров казино, администраторов форума. Создание более одного аккаунта, для участия в розыгрышах или получения других преимуществ перед остальными форумчанами. Модерация форума. Обращайтесь к АДМИНИСТРАЦИИ или модераторам форума исключительно в уважительной форме. Выполняйте рекомендации от модераторов. Модераторы могут по своему усмотрению объединять темы и вносить правки в топики которые размещаются пользователями сообщества. Администрация вправе удалять посты без объяснения причин, а также запретить размещение какой-либо информации не соответствующей данному сообществу. Администратор и модераторы могут по своему усмотрению заблокировать аккаунт пользователя за нарушение правил форума, при блокировке будет указан срок на который выписан БАН. В случае регистрации нового аккаунта, после полученного бана, пользователь получает перманентную блокировку обоих аккаунтов. Забаненный пользователь может обжаловать свою блокировку, для этого необходимо воспользоваться вот этой формой. Ответственность и частная информация. Контроль форума производится без предварительной цензуры. Поэтому администрация не несет ответственности за любую информацию, размещенную на форуме. Ответственность за информацию, которая опубликована на форуме несут ее авторы. В свою очередь после размещения модерация будет происходить в ручном режиме. Администрация форума будет удалять материалы запрещенные законодательством РФ, а также информацию порочащую или оскорбляющую остальных пользователей форума. Вся личная информация о пользователях на форуме сохраняется в тайне и не может быть передана третьим лицам.

Как пользоваться форумом

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В данном разделе будет размещена информация о казино стримерах, как русских так и зарубежных. На странице о стримере будет возможность за него проголосовать, а также оставить отзыв. На основании голосования формируется рейтинг стримеров. Как стать стримером. В этом разделе будет размещена подробная информация как стать стримером онлайн казино. Какое оборудование и какие программы потребуются для этого, а также будет информация как настраивать трансляции Ютуб, Твич, Kick и т.д. Рейтинг стримеров. Здесь можно будет проголосовать за стримера, при голосовании выставляется оценка: общению и контенту который делает стример. Проголосовать можно с 1 аккаунта 1 раз. Заносы недели. В данной рубрике будут размещаться видео с канала ЗАНОСЫ НЕДЕЛИ. Большие выигрыши стримеров онлайн казино за последнюю неделю. Раздел Онлайн казино Обзор онлайн казино. В данном разделе будут обзоры онлайн казино с самой последней информацией. 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Описание платежных систем и кошельков. Раздел Арбитраж трафика Партнерские программы. В данном разделе будет размещена информация о партнерских программах онлайн казино. Подробности о том на каких условиях работают казино со стримерами. Вебмастерам. Стримерам. ТОП партнерских программ. Раздел Игорные зоны Обзоры казино. Подробный обзор оффлайн казино, которые официально работают в России и других странах мира. Обзор игорных зон. В этой рубрике будет описание игорных зон в которых игроки могут играть официально, подробности о том какие в них есть казино, азартные игры и правила. Месторасположение и как к ним добраться. Раздел Общение Истории игроков. Раздел с описанием жизненных ситуаций связанных с казино. Рассказы о лудомании, кто как начал играть и в целом жизненный игровой путь. Заносы форумчан. Тут будут выкладываться большие выигрыши пользователей этого форума, в рубрике будет как фото, так и видео контент. Живой чат. Живое общение пользователей форума друг с другом. Курилка. 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