Добро пожаловать! На этой странице размещены правила форума, с которыми рекомендуем обязательно ознакомиться перед тем, как начать пользоваться сайтом. Ниже можно найти подробный гайд по каждому разделу, который есть на форуме (где какая информация выкладывается). В конце правил находится инфо о статусе пользователей, что они дают и на что влияют.
Общие положения.
- Для общения на форуме www.casino.forum необходимо придерживаться правил, приведенных в данном материале, (далее по тексту – ПРАВИЛА). За нарушение правил пользователь может получить перманентную блокировку своего аккаунта.
- Форум является сообществом любителей азартных игр, а также собственностью АДМИНИСТРАТОРА. Именно администратор имеет право вносить изменения в существующие ПРАВИЛА, а также проводить модерирование материалов, как самостоятельно, так и с помощью МОДЕРАТОРОВ.
- Любой зарегистрированный пользователь может получить помощь от сообщества в решении спорных вопросов связанных с казино или стримерами, в независимости от пола, расы или религиозных убеждений.
- Аккаунты пользователей младше 18 лет, будут блокироваться автоматически, при выявлении того, что пользователь не достиг 18-летнего возраста.
- Темы размещаемые на форуме обязательно должны соответствовать разделам в которые они выкладываются. Модераторы могут по своему усмотрению переносить или объединять темы, если они уже обсуждаются другими участниками сообщества.
- Критика должна быть конструктивной, уважайте других участников форума.
- Перед тем как создать очередную тему, проверьте, не было ли ее обсуждения другими пользователями.
- В случае если Вы не знаете в какой раздел разместить тему или задать свой вопрос, делайте это в разделе КУРИЛКА.
- У некоторых разделов есть свои уникальные правила, так что зайдя в определенную рубрику, ознакомьтесь с ними.
- Не размещайте ссылки на сторонние ресурсы, они могут быть размещены, но только после согласования с АДМИНИСТРАТОРОМ.
- Если Вы решите процитировать какие-либо материалы с других сайтов или социальных сетей, то обязательно необходимо заключить цитату в тег [HIDE], для этого выделите текст который хотите выложить в виде цитаты и нажмите на значок H.
- Размещение как партнерских ссылок, так и прямых ссылок на сайты казино или другие ресурсы где проходят азартные игры.
- Оскорблять других участников сообщества, унижать и хамить дискутирующим пользователям. Использование мата допустимо, но исключительно в виде литературно-художественного оборота
- Размещение порнографического контента (фото и видео), а также других материалов запрещенных законами РФ. Пропаганда ЛГБТ, призывы к насилию, межнациональная рознь и т.п.
- Реклама товаров и услуг, а также спам и флуд.
- Мошенничество и сбор личных данных пользователей, привлечение участников сообщества casino.forum в свои социальные сети и группы под предлогом проведения розыгрышей или других корыстных целей.
- Статусы, ники или аватары, которые выражают неуважение к данному сообществу (демонстрация половых органов и т.п.).
- Создание клонов аккаунтов участников сообщества, мимикрия под стримеров, менеджеров казино, администраторов форума.
- Создание более одного аккаунта, для участия в розыгрышах или получения других преимуществ перед остальными форумчанами.
- Обращайтесь к АДМИНИСТРАЦИИ или модераторам форума исключительно в уважительной форме. Выполняйте рекомендации от модераторов.
- Модераторы могут по своему усмотрению объединять темы и вносить правки в топики которые размещаются пользователями сообщества.
- Администрация вправе удалять посты без объяснения причин, а также запретить размещение какой-либо информации не соответствующей данному сообществу.
- Администратор и модераторы могут по своему усмотрению заблокировать аккаунт пользователя за нарушение правил форума, при блокировке будет указан срок на который выписан БАН.
- В случае регистрации нового аккаунта, после полученного бана, пользователь получает перманентную блокировку обоих аккаунтов.
- Забаненный пользователь может обжаловать свою блокировку, для этого необходимо воспользоваться вот этой формой.
Ответственность и частная информация.
- Контроль форума производится без предварительной цензуры. Поэтому администрация не несет ответственности за любую информацию, размещенную на форуме. Ответственность за информацию, которая опубликована на форуме несут ее авторы. В свою очередь после размещения модерация будет происходить в ручном режиме.
- Администрация форума будет удалять материалы запрещенные законодательством РФ, а также информацию порочащую или оскорбляющую остальных пользователей форума.
- Вся личная информация о пользователях на форуме сохраняется в тайне и не может быть передана третьим лицам.
Как пользоваться форумом
- Правила форума. На нашем ресурсе существуют определенные правила, которых каждый форумчанин должен придерживаться. При нарушении правил из этого раздела, пользователь может получить блокировку своего аккаунта, поэтому настоятельно рекомендуется подробно ознакомиться с нашими требованиями, что на данном ресурсе запрещено.
- Новости. В рубрике НОВОСТИ размещаются последние статьи, выложенные на нашем сайте. Тут можно встретить как новости онлайн казино, так и что происходит в игорных зонах. Так что тут можно ознакомиться с новыми материалами.
- Жалобная книга. Рубрика жалобная книга создана для того чтобы решать конфликтные ситуации форумчан с онлайн казино, стримерами, букмекерскими конторами, покер-румами и наземными казино. На форуме будут присутствовать представители русскоязычного гемблинга и беттинга. Если вдруг представителя не будет, то мы его пригласим и попросим разъяснения сложившейся проблемы.
- Обзор стримеров. В данном разделе будет размещена информация о казино стримерах, как русских так и зарубежных. На странице о стримере будет возможность за него проголосовать, а также оставить отзыв. На основании голосования формируется рейтинг стримеров.
- Как стать стримером. В этом разделе будет размещена подробная информация как стать стримером онлайн казино. Какое оборудование и какие программы потребуются для этого, а также будет информация как настраивать трансляции Ютуб, Твич, Kick и т.д.
- Рейтинг стримеров. Здесь можно будет проголосовать за стримера, при голосовании выставляется оценка: общению и контенту который делает стример. Проголосовать можно с 1 аккаунта 1 раз.
- Заносы недели. В данной рубрике будут размещаться видео с канала ЗАНОСЫ НЕДЕЛИ. Большие выигрыши стримеров онлайн казино за последнюю неделю.
- Обзор онлайн казино. В данном разделе будут обзоры онлайн казино с самой последней информацией. Какое количество провайдеров, какие есть бонусы, какие платежные системы, как быстро выводят деньги и какие есть лимиты по выплатам в сутки. Здесь же можно будет проголосовать за казино и оставить свой отзыв о нем.
- Обзоры игр в казино. Подробная информация про игровые слоты, здесь Вы сможете узнать технические характеристики игровых автоматов: RTP, MAX WIN, бонусы. Также в этом разделе будут описаны другие существующие азартные игры.
- Демо – эмуляторы слотов. Слоты с возможностью бесплатной игры, Вы не сможете тут играть на деньги, но поиграть в DEMO, посмотреть саму механику игрового автомата, как выглядит и работает бонусная игра у Вас получится. Демонстрация игрового автомата с помощью эмулятора.
- ТОП игровых автоматов. Народный рейтинг слотов в онлайн казино. Пользователи данного форума оставляют свои оценки, а также комментарии к той или другой азартной игре. Администрация сайта никак не влияет на этот ТОП.
- Бонусы и промокоды. В этом разделе будут описаны бонусы, которые онлайн казино предлагает для игроков, также тут Вы сможете получить уникальные промокоды, как для бездепозитных бонусов, так и для бонусов на депозит.
- Народный рейтинг казино. В этом разделе гемблер сможет проголосовать и выставить оценку любому онлайн казино, на основании этих оценок и будет формироваться рейтинг. Оценить можно будет: количество игр, бонусы, скорость вывода, лимиты, поддержку игроков. Проголосовать можно только 1 раз.
- ТОП онлайн казино. В этой рубрике будут размещены разные ТОП и рейтинги онлайн казино, по усмотрению администрации форума.
- Гайды. Если Вы новичок в гемблинге, то эта рубрика Вам поможет освоиться. Тут Вы сможете прочитать самую актуальную информацию по многим вопросам, к примеру как открутить вейджер или как правильно пройти верификацию в казино и т.п.
- Турниры. Здесь Вы можете получить самую свежую информацию о проходящих в онлайн казино соревнованиях и победителях турниров.
- Платежные системы. Описание платежных систем и кошельков.
- Партнерские программы. В данном разделе будет размещена информация о партнерских программах онлайн казино. Подробности о том на каких условиях работают казино со стримерами.
- Вебмастерам.
- Стримерам.
- ТОП партнерских программ.
- Обзоры казино. Подробный обзор оффлайн казино, которые официально работают в России и других странах мира.
- Обзор игорных зон. В этой рубрике будет описание игорных зон в которых игроки могут играть официально, подробности о том какие в них есть казино, азартные игры и правила. Месторасположение и как к ним добраться.
- Истории игроков. Раздел с описанием жизненных ситуаций связанных с казино. Рассказы о лудомании, кто как начал играть и в целом жизненный игровой путь.
- Заносы форумчан. Тут будут выкладываться большие выигрыши пользователей этого форума, в рубрике будет как фото, так и видео контент.
- Живой чат. Живое общение пользователей форума друг с другом.
- Курилка. Здесь можно размещать любой другой контент, не вошедший в другие рубрики этого раздела.
- Игромания. Тут размещаем материалы от специалистов, что делать если у Вас развилась Лудомания
- Встречи в реале. Здесь Вы можете познакомиться с другими игроками из своего города и не только. В этом разделе можно договариваться о реальных автречах.
- Розыгрыши. Ежедневно на нашем форуме будут проходить розыгрыши денежных призов. Проходить розыгрыши будут в социальной сети ВК. Также будут розыгрыши фриспинов и фрибетов.
- Акции казино. В данном разделе, будет размещаться информация от менеджеров онлайн казино про акции, турниры и розыгрыши проводимые на их сайтах.
- Новости. Здесь будет архив новостей гемблинг индустрии, которые потеряли свою актуальность.
- Проведение розыгрышей. В этой рубрике будут заархивированные не актуальные (уже прошедшие) розыгрыши.
- Закрытые акции казино. В данный раздел будет перемещена информация об акциях онлайн казино, которые потеряли свою актуальность (прошедшие турниры и розыгрыши).
Statuses пользователей форума
Ускорить получение нового статуса можно каким-нибудь полезным для других игроков материалом, размещенным на форуме. Если пользователи посчитают его полезным и оставят на нем лайк, то такой лайк будет считаться за 1 сообщение.
Может только читать существующие на форуме материалы, оставлять сообщения нельзя
Самый начальный уровень его получают сразу после регистрации на форуме и подтверждении почты с телефоном. Игрок может пожаловаться на онлайн казино 1 раз в неделю, за сутки форумчанин с этим статусом может оставить до 20 сообщений на форуме. Минимальный размер сообщения 200 символов. Игрок не может участвовать в розыгрышах, проводимых на форуме, живой чат не доступен.
После 60 сообщений оставленных на форуме ИГРОК получает статус ГЕМБЛЕР. Количество жалоб, отправленных на казино – 2 в неделю, минимальный размер сообщения - 150 символов, появляется возможность 2 раза в неделю участвовать в розыгрышах, проводимых на форуме, доступно общение в живом чате.
После 100 сообщений оставленных на форуме ГЕМБЛЕР переходит в статус ФАРТОВЫЙ. Размер сообщений теперь может состоять из 100 символов. У пользователя появляется возможность оставлять жалобы на стримеров казино и участвовать 3 раза в неделю в розыгрышах проводимых на сайте.
После 150 сообщений, оставленных на сайте ФАРТОВЫЙ меняется на статус Хайроллер. Становятся доступны сообщения размером 50 символов, участвовать в розыгрышах можно 4 раза в неделю.
После 200 сообщений на форуме статус ХАЙРОЛЛЕР меняется на КОРОЛЬ КАЗИНО. Количество жалоб на стримеров и онлайн казино не ограничено. Размер сообщений может быть любым, единственное ограничение, которое есть у статуса - это участие в розыгрышах ограничивается 5 в неделю.
Царь и Бог этого форума, ограничений для этого пользователя нет никаких, к его мнению прислушивается администрация, для получения этого статуса необходимо оставить на форуме 300 сообщений
Имеет все привилегии Казино нагибателя. Для того чтобы зарегистрироваться на форуме как стример, необходимо провести 5 трансляций с азартными играми (онлайн казино, ставки на спорт, покер) на одном из стриминговых сервисов. Стрим обязательно должен быть с вебкамерой. Может подать жалобу на партнерскую программу казино.
Человек работающий с партнерскими программами, который имеет свои ресурсы не относящиеся к проведению трансляций: сайты, тематические группы и каналы.
Представитель онлайн казино или линейки казино на форуме - именно он поможет решить возникшие у Вас вопросы.
Именно этот человек может Вас забанить, будьте осторожны!