Сюжет Wealthy Sharks

На дне морском обитала семейка состоятельных акул, у которых постоянно водились деньги. Стайка была весьма разношерстной – в ней присутствовала даже рыба-молот, которая, будучи «не как все», постоянно стремилась выделиться, придумывая разного рода выходки, как правило, креативные и забавные.

Хищницы все тащили в свою пещеру. Бывало, съедят они какого-нибудь любителя дайвинга или пьяного рыбака, свалившегося из лодки, а золотишко оставят, например, часы или цепочку. Добытые трофеи акулы складывали в сундук. С каждым днем золота становилось все больше!

Богатые хищницы могли позволить себе все: бары, кафе, рестораны, шикарную пещеру в центральном районе, который находился рядом с дворцом морского царя. К тому же они нередко посещали закрытые заведения формата «для своих», в которых подают человечину. Акулы редко охотились ради пропитания – они могли позволить себе все! Откусив ноги очередной жертве, хищная стая думала лишь о том, удастся ли им поиметь с бедолаги немного золотишка и надеялась, что у несчастного найдутся часы, цепочка, крестик, кольца и даже сережки, причем независимо от пола...

Акулы постоянно искали новые источники дохода, разнюхивая там и тут. В конце концов до них дошли слухи о спруте, у которого есть огромная жемчужина. Даже мальку было понятно, что такое сокровище стоит миллионы! Зубастые хищницы не могли упустить шанс обогатиться на пустом месте и поплыли на поиски той самой пещеры...

Спрут жил едва ли не на другом краю моря, впрочем, акул это не остановило – через пару дней они отыскали жилище обладателя жемчужины и предложили выкупить сокровище. Конечно, за бесценок и никак иначе! Спрут, услышав совершенно идиотское предложение, послал акул к чертовой бабушке. Он уже хотел уплыть обратно в пещеру, но не тут-то было...

Стая набросилась на спрута и начала рвать, что есть сил! Гигантский осьминог не долго сопротивлялся – акулы справились за несколько мгновений, и несчастный так и не успел опомниться. Стая проплыла в пещеру и забрала жемчужину, которая казалась просто огромной!

Акулы выплыли наружу и начала фотографироваться со своей добычей. Надо сказать, что селфи действительно получились просто великолепными! К тому же рыба-молот сфотографировалась с головой спрута, натянув на безжизненную морду улыбку, мол, мне тут внезапно оторвали голову, но я все равно весел, счастлив и совершенно не расстраиваюсь.

Потом любители селфи снова вернулись в пещеру, чтобы все как следует обыскать – вдруг удастся найти припрятанное золото! Правда, им удалось обнаружить только маленькую горсть монет. Впрочем, это тоже деньги, которые определенно заслуживали местечко в акульем сундуке золота.

Стая поплыла домой. Довольные хищницы поставили сверкающую жемчужину на камень и долго любовались, глядя на такую красоту! А потом они поплыли в ближайший ресторан отмечать свое приобретение, которое сделало и без того богатых рыб еще состоятельнее.

Кстати, мы знаем, где находится пещера акул, которые спят на золоте? Может быть, вы хотите заглянуть туда, пока они гуляют, и прибрать к рукам содержимое золотого сундука или и вовсе решите покуситься на жемчужину? В любом случае, мы вам поможем!