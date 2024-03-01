Сюжет Big City Cash

В городе Больших денег каждый зарабатывает как умеет. Самый простой способ – устроиться на работу и вкалывать с девяти утра до пяти вечера, но это, конечно, далеко не самый лучший вариант. Просто работать и зарабатывать – совершенно разные вещи!

Чем пахать на дядю, лучше арендовать зал и играть в карты или пригласить других. Конечно, часть банка придется оставить на столе, но потом все окупится за счет комиссии. Будьте уверены, в городе больших денег сыщется много охотников сыграть в покер и блэкджек. А еще здесь очень любят рулетку и автоматы, однако разжиться оборудованием намного сложнее, чем просто поставить стол, нанять пару амбалов и пустить слух о том, что тут можно хорошо поднять деньжат, играя в покер или еще что-нибудь такое любимое всеми подряд.

Некоторые гнусные типы занимаются бандитизмом. Мафия поделила большую часть города, но тут все еще можно найти фирмы, у которых нет «защиты». Остается только объяснить владельцам, что без надежной охраны вести бизнес не получится. Конечно, вам потребуется помощь ребят, обладающих, скажем так, специфическими талантами, но все же заниматься бандитизмом вполне реально. Этот способ заработка обеспечивает стабильный поток денег в отличие от тех же покерных столов, за которыми сегодня негде сесть, а завтра – нет ни одной живой души...

Грабежи, конечно, тоже стоит рассмотреть, правда, действовать нужно очень аккуратно! Иначе можно попасться в лапы копам или потревожить серьезных людей, под которыми работает хозяин магазина, офиса, мастерской или чего вы там еще собрались ограбить. А еще лучше заниматься банками!

Вот, например, Тони и его подруга Меган работают по-крупному. Парочка занимается только банками, не размениваясь на мелочи! Конечно, в городе Больших денег много казино, но с ними шутки плохи – попробуйте найти истории тех, кому удалось ограбить хотя бы самый захудалый игорный дом и, можно с уверенностью сказать, что вам не удастся этого сделать, потому как абсолютно все попытки заканчивались неудачно.

Тони и Меган работают ювелирно. Сначала прекрасная дама приходит в банк под видом клиентки, или инвестора, или еще кого-нибудь интересного, а потом срисовывает план. Иногда она даже устраивается в штат по поддельным документам, которые изготавливает приятель Тони.

Последний раз они взяли сравнительно небольшой банк, сыграв очень грубо. Владелец рассчитывал, что его маленький бизнес никому особо не интересен и держал в хранилище целую кучу золота! Ну и наличных тоже было прилично.

Тони и его банда взяли банк нахрапом. Он уж и забыл, как это – просто взорвать двери, перестрелять охрану, обчистить хранилище и сбежать с награбленным до приезда копов. Пожиратели пончиков как обычно не торопились, поэтому уйти не составило труда.

Недавно один малый вышел из банды. Он отправился в подводное плавание, надев на шею веревку с камнем. Ну, то есть, парень сделал это не сам – ему немного помогли, однако это нисколько не умаляет его заслуг. Зря он начал стучать – у «дятлов» в криминальном очень незавидная судьба...

Возможно, вы тоже хотите грабить банки и зарабатывать огромные деньги? Тогда присоединяйтесь к Тони! Сейчас как раз освободилось одно место – самое время его занять!