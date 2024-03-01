Сюжет Pirate Respins

Джо Ржавый крюк много лет плавал на своем корабле по Атлантике, наводя страх на законопослушных мореплавателей. Его боялись все: купцы, перевозившие пряности, капитаны курьерских кораблей и командующие небольшими военными судами – их он, конечно, захватить не мог, однако пиратская шхуна и ее команда были в состоянии попортить кровь. Джо вешал всех, кто ему не нравится, на ржавом крюке – собственно за это его и наградили звучным прозвищем.

Все же знают, что баба на корабле – к беде? Джо Ржавый крюк тоже был в курсе прописной истины семи морей, однако плевать хотел и на нее, и на того, кто придумал известную примету. Вместе с ним на корабле плавала его подруга по прозвищу Пороховая Роза. Дамочка с перцем выхватывала из-за пояса револьвер и спускала курок, если ей что-то не нравилось. В общем, Джо и Роза определенно стоили друг друга. Бывало, между ними случались ссоры, которые обычно напоминали самую настоящую войну – в такие моменты команда предпочитала отсиживаться по каютам или и вовсе скрывалась в трюме, чтобы не попасться под горячую руку.

И вот однажды Джо выловил бутылку, в которой некто оставил карту и послание с просьбой о помощи. Человек, нацарапавший на бумаге несколько строк, обещал поделиться со спасителем бриллиантами Кровавого Сэма. Джо аж сглотнул, когда понял, о ком идет речь – неужели о сундуке с алмазами, которые легендарный пират собирал всю жизнь?! Похоже на то... а если тот, кто написал это послание врет, то ему лучше умереть до того, как корабль Джо подплывет к берегу необитаемого острова.

Вся команда единогласно поддержала капитана, стоило тому заявить о сокровищах, которые ждут не дождутся бравых флибустьеров! Правда, Джо не стал распространяться о том, что именно обещает несчастный, написавший послание. Зачем им всем знать о бриллиантах Кровавого Сэма...

Капитан отдал команду «полный веред»! Корабль несся по волнам так быстро, словно и сам хотел получить долю из сундука, который гроза семи морей набивал всю свою жизнь. Это же целое состояние!

Через несколько дней корабль остановился недалеко от небольшого острова, заросшего зеленой травой, деревьями и кустарниками. Капитан приказал спустить шлюпку на воду и поплыл на разведку вместе со своей подругой Розой. Ну, так он сказал команде, а на самом деле Джо просто хотел выяснить, что к чему. И забрать себе большую часть алмазов.

Джо и Роза быстро отыскали пещеру, о которой говорилось в послании. Внутри они обнаружили скелет, вероятно, принадлежавший тому несчастному человеку, которого судьба забросила на пустынный остров. В глубине пещеры пираты нашли сундук, окруженный магическим щитом. На крышке светились несколько разноцветных меток в виде черепов и скрещенных пиратских клинков.

Джо попробовал открыть сундук, но ничего не вышло. Он нажал зеленую метку и белую – обе загорелись неярким светом, а потом клинки, и другой череп мгновенно поглотил души обоих флибустьеров! Оказалось, добраться до алмазов Кровавого Сэма не так-то просто... может быть, вы сможете разгадать эту загадку? Только будьте осторожны, потому как в пещере уже скоро будет лежать три скелета – не хватало еще четвертого...