Santa Blitz Hold and Win
Видеообзор
DEMO

Обзор Santa Blitz Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.11%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Santa Blitz Hold and Win

Думаете, легко быть Сантой? На первый взгляд кажется, что совсем нетрудно – отработал всего ночь в году и отдыхай! Но это очень поверхностный взгляд на непростую долю Санта-Клауса!

Рождественские подарки ждут во всем мире. Санте приходится работать с такой скоростью, что мама не горюй! Ни один работяга так не пашет, стоя у конвейера, как старина Клаус, которому приходится раздать подарки всем без исключения, начиная от Вашингтона и заканчивая какой-нибудь станцией на Аляске!

Конечно, эльфы подготовят сани и соберут мешок с подарками, но письма приходится читать Санте. Тысячи людей пишут ему, мол, хочу то и это, и вот то... целые недели уходят на чтение макулатуры! Злые языки говорят, будто Санта пробегает взглядом лишь десяток-другой, а остальные послания кидает в камин, делая вид, будто они туда случайно упали. Но подарки же получают все, правильно? А это значит, что злые языки бессовестно врут!

Каждый год Санта проходит курсы по управлению волшебными санями, в которые запряжены олени. Вроде бы Рудольф и компания – достаточно разумные создания, но без опытного возницы, который знает, куда ехать, рогатой братии, увы, не обойтись.

Ежегодно Санте назначают медкомиссию. Да, много лет назад, ничего такого не было! Но вот в одну рождественскую ночь Санта выпал из саней – это просто неслыханно! Хорошо, что упал он на стог сена и отделался всего лишь легким испугом. Эх, если бы возница честно во всем признался, то никаких комиссий могло бы и не быть – сказал бы, как на духу, мол, выпил бутылочку виски, да поехал, чтобы работалось веселее...

На медицинской комиссии Санта проходил невропатолога, нарколога, офтальмолога и других специалистов. Здоровье у него было отменное, поэтому все врачи без колебания ставили печать «Годен к работе». Таких в медицинской карте Санты набралось уже прилично! Но лучше бы ему признаться и дело с концом – не пришлось бы мучить ни себя, ни докторов...

За медицинской комиссией следует собеседование с психологами. Несколько красавиц задают Санте самые разные вопросы в форме блица и записывают ответы, подлежавшие тщательному анализу. Думаете, это бесполезно и бессмысленно? Да как бы не так! Представьте, что однажды рождественской ночью Санта пролезет по дымоходу в ваш дом, только вместо мешка с подарками у него будет дробовик и обойма патронов, которой хватит для всей семьи – не такого праздника вы ждете, так ведь?!

Блиц включает в себя серию вопросов, позволяющих определить коэффициент IQ, лояльность правительству, отношение к расизму, уровень толерантности, общий психологический фон и удостовериться в отсутствии проблем, вроде депрессии или психоза. Обычно у девушек не возникает лишних вопросов. Эксперты составляют психологический портрет, проводят анализ личности, получают удовлетворительные данные и разрешают Санте продолжать заниматься своим делом – на самом деле, все гораздо проще, чем написано в официальных документах!

Ну а если бессменный даритель подарков когда-нибудь «провалится», то ему потребуется замена. Возможно, в перспективе вы хотите занять место Санты? Тогда для начала пройдите блиц-опрос! Если все будет окей, то ваши данные занесут в базу и свяжутся с вами, когда придет время!

Провайдер
Kalamba Games
Kalamba Games
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches