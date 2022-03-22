Обзор игры корпорация казино (Casino Inc)

Сегодня мы поговорим с вами об игре, позволившей заглянуть за закрытые двери казино. Она совершила настоящий бум среди любителей зеленого сукна, одноруких бандитов и бешенной атмосферы игорного дома. Речь идет о корпорации казино, вышедшей в 2003 году. Количество ее поклонников, за все время существования, далеко превысило 1 млн., сегодня мы наконец разберемся, чем же Casino Inc привлекает игроков по всему миру.

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Добро пожаловать в казино

В первую очередь, игра относится к жанру экономического симулятора, а соответственно Вам предстоит строить, поддерживать и развивать корпорацию казино. Вы будете покупать столы для рулетки, покера, блэк-джека, нанимать рабочий персонал, вышибал, крупье, охранников и всячески продвигать свое заведение. Для этого доступна разнообразная реклама, транспорт, ведущий прямиком в казино и прочие способы, привлекающие клиентов.

Перед тем, как запустить игровой процесс, необходимо определиться с уровнем сложности. Он зависит от того, в каком из трех городов Вы расположитесь. Они отличаются по размеру, наличию конкурентных заведений и максимальным количеством посетителей. Как только выбор сделан, Вы попадаете на аукцион, где предстоит купить здание, где будет располагаться будущее казино. В начале, игра будет давать простые задания, направленные на расширение казны и получения новых благоустройств. Как только все задания выполнены, игра переходит в свободный режим, в котором у Вас нет никаких ограничений. Теперь более подробно разберем ваши обязанности, в роли хозяина казино и особенности игровой механики.

Ваше казино – ваши правила

Посетителями игорного дома могут быть самые разные представители социальных групп – подростки, пенсионеры, обычные работяги и богатеи, с хрустящей котлетой зеленых купюр. Так как Вы являетесь владельцем казино, то можете самостоятельно настраивать, кто сможет заходить в игорное заведение, а кто – нет. Для этого в игру включена функция фейс-контроля, вышибалы не пустят неугодных Вам посетителей.

В зависимости от того, на кого рассчитано ваше казино, Вам предстоит сделать все, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. Если чаще всего в заведение приходят богатые массы населения, то придется повысить сумму минимальной и максимальной ставки на рулетке, блэк-джеке, покере. Также необходимо добавить дополнительные услуги, которые принесут еще больше прибыли. Например, Вы можете построить дорогостоящий отель, на верхних этажах здания, приобрести элитный трансфер для посетителей, а внизу разместить ресторан. В нем игроки могут вкусить изысканные закуски или заказать еду себе в номер. Весь персонал должен состоять исключительно из профессионалов, ведь люди, у которых есть деньги, привыкли получать высококлассный сервис. Однако, важно учитывать, что, делая выбор в пользу богатеев, нужно отказаться от других посетителей.

Если в казино появятся представители пролетариата, то репутация игорного дома быстро снизится, что негативно отразится на вашей прибыли. Эмоции посетителей отражаются над их головой, так что вы сможете сразу отреагировать и выгнать неугодного игрока.

Если Ваш выбор пал на небогатых людей, то учитывайте все вытекающие из этого особенности. Ставки должны быть самыми низкими и начинались от 5 долларов, в противном случае, вы потеряете всю прибыль. В отличие от богатеев, представителей низшего и среднего класса намного больше, поэтому Ваш доход будет зависеть от количества посетителей игорного заведения.

Чтобы повысить число клиентов рекомендуется проложить бесплатный автобусный маршрут, конечной остановкой которого станет ваше казино. В ресторане лучше всего выбрать более бюджетное меню – гамбургеры, фаст-фуд и другую дешевую вредную еду.

Беднякам не нужны официанты и предупредительные работники, достаточно иметь низкую цену на пищу, минимальные ставки. В качестве дополнительного развлечения можете установить кинотеатр и самостоятельно регулировать в нем фильмы, цену, продукцию.

По мере того, как ваше казино будет расти, у Вас появится возможность приобрести дополнительные средства привлечения клиентов. В их число входят: рекламные щиты на улицах города, броские вывески и новые игорные дома. Однако, не забывайте, что с большим количество посетителей приходят большие проблемы. Необходимо постоянно следить за тем, как работники выполняют свои обязанности, регулировать их заработную плату, нанимать и увольнять персонал. Важно также сохранять лицо заведения – следить, чтобы не появлялись нежелательные элементы в виде «ночных бабочек», разорившихся клиентов, шпионов от конкурентов. Нельзя, чтобы полиция заинтересовалась вашим заведением.

Успех в ваших руках!

Теперь поговорим о работе с персоналом и клиентами, на которые у Вас будет уходить половина игрового времени. Так как на ваши плечи ложится управление корпорацией казино, то необходимо четко следить за профессионализмом нанимаемых работников. На должность крупье, вышибал, охранников должен претендовать только опытный персонал, четко выполняющий свои обязательства.

Он должен сразу распознать богатея, готового раскошелиться на круглую сумму и хулигана, желающего разгромить заведение.

Однако, первое время в списках соискателей у Вас будут не очень профессиональные работники, Вам придется постоянно смотреть резюме, чтобы находить более подходящих кандидатов.

Особое внимание необходимо уделить крупье, от которого зависит настроение посетителей и успех вашего заведения. Работник может оказаться шулером, мошенником или просто непрофессионалом, действия которого негативно отразятся на впечатлении игроков. Поэтому Вам нужно фильтровать соискателей, следить за тем, как они выполняют свою работу, увольнять старый и нанимать новый персонал. Также в казино можно нанять специальных контролеров, которые будут следить за обстановкой в зале.

Выявлять мухлюющих игроков, плохих крупье, после чего докладывать об этом Вам. Опять-таки, увидеть мошенников смогут только опытные работники службы контроля.

Тем больше становится корпорация казино, тем больше у вас появляется обязанностей, нужно быть вовлеченным в каждый аспект деятельности игорного заведения. Придется решать жалобы со стороны персонала и клиентов, возиться с рекламными договорами, следить за порядком в зале. Процесс не автоматизированный, поэтому при возникновении конфликтов, Вам необходимо самостоятельно разнимать драчунов. Служащие не хотят принимать самостоятельные решения и, при этом, редко выполняют ваши поручения. Если хотите добиться успеха, то сами смотрите как работает персонал, как ведут себя посетители. В противном случае, Вы не сможете повысить казну, но и потеряете уже имеющиеся деньги.

Стилистика и графика игры

Что касается общей составляющей игры и ее стилистики, то она представляет из себя классический экономический симулятор со всеми вытекающими недостатками. Каждый Ваш шаг логически обусловлен и влечет предсказуемые последствия. Исход игры заранее известен – либо позор, либо слава, в зависимости от того, удастся Вам развить казино до корпорации или нет. Сложности возникают в основном на первом этапе игры, не зря в интернете можно часто встретить поясняющие статьи. Также возникают вопросы по поводу рекламной кампании. Например, игра предлагает потратить большое количество бюджетных средств на привлечение новых клиентов, тогда как можно просто убрать конкурентов и стать монополистом в индустрии азартных игр.

Отдельно стоит поговорить о стилистике. Выбранная графика, которая относится к «детской» и часто используется в инди-проектах выглядит неуместно в игре о казино. Однако, разработчики постарались и хорошо поработали над анимацией. Человечки будут радоваться выигрышу или беситься от проигрыша, а над их головами появляются облачка с мыслями, позволяющими узнать их желания. Корпорация казино отходит от стандартного образа игорного дома, созданного Голливудом. Создатели создали насмешку, в которой есть «жрицы любви», жестокие разборки в подвалах и подростки, мечтающие о мороженом, которые купят на выигрыш от однорукого бандита. Несмотря на то, что разработчики сравнивают игру с фильмом «Казино», прошумевшем в конце 20-го века, оба проекта не имеют ничего общего.

К графическим особенностям стоит отнести детализацию, над которой разработчики студии действительно постарались. Вы сможете увидеть самые мелкие детали: начиная от мусора на полу, заканчивая фильмы, транслируемые на экране кинотеатра. Эти мельчайшие подробности прибавляют игре больше реализма и отличают от других стратегий-симуляторов. Вы сможете почувствовать себя настоящим директором казино и ощутить все вытекающие из этого последствия.

Как звучит казино

Когда речь заходит об игровом заведении, которое имеет несколько этажей и множество работников, нельзя упомнить звуковое оформление. В Casino Inc оно не выдерживает никакой критики. Виртуальный мир погружает игроков в какофонию, в которой спокойно сможет существовать только завсегдатаи или настоящие поклонники азартных игр. Диско, в качестве фонового звукового сопровождения хоть и терпимо, но не вызывает каких-либо особенных эмоций.

При этом, разработчики добавили возможность выбирать музыкальное сопровождение для гостей. Каждая группа посетителей будет иметь свои пожелания, богатеи любят блюз или джаз, подростки и пролетариат – рэп, рок, а пенсионеры – попсу. Помимо всего прочего, на заднем фоне Вы всегда будете слышать стук фишек об игорный стол, звон шарика, ударяющегося о бортики рулеточного колеса, шорох карт. Все вместе создает уникальную атмосферу, приближенную к настоящему казино.

Общее впечатление

Корпорация казино по праву занимает почетное место в истории экономических симуляторов и стратегий. Популярная в 2004-м году, она по сегодняшний день остается востребованной среди ценителей игр прошлого. Casino Inc не отличается проработанным сюжетом или заданиями, большинство из них направлено только на определенный курс развития игорного заведения. Однако, разработчики добавили в проект проработанную графику с интересной анимацией и множеством мелких деталей, которые позволят почувствовать себя настоящим владельцем казино. К этому добавляется звуковое сопровождение, Вы сможете услышать все звуки, встречающиеся в игорном доме, ощутить эту атмосферу даже через экран.

Виртуальный мир наполнен колоритными персонажами, отличающимися не только своим финансовым состоянием, но и сферой деятельности. Вы встретите «блудниц», громил, выбивающих деньги с должников, вышибал, контролеров. Отдельно стоит заметить, что Вы самостоятельно регулируете контингент, допущенный к посещению игорного дома – это могут быть богатеи или бедняки, пенсионеры или бизнесмены.

Что касается интерфейса, то он соответствует уровню своего времени. Громоздкие кнопки, хоть и логично организованные, сейчас, вызывают неудобство. Например, на современных компьютерах играть в Casino Inc сложно, из-за высокого разрешения экрана попадать на кнопки, размером с мизинец тяжело.

В целом, данная игра предназначена для любителей старых симуляторов, желающих вспомнить прошлое или для тех, кому не хватает веселья в серых буднях. Корпорация казино, с какофонией звуков, вырвиглазной цветовой гаммой и зашкаливающей концентрацией азарта, подарит большую порцию юмора.

Если Вы хотите ощутить конкурентную борьбу, доказать, что можете управлять целой корпорацией казино, устранить всех других владельцев игорных домов, то эта игра создана специально для Вас. Разработчики добавили все составляющие казино: музыку, персонал, специфичных посетителей, а также хитрых конкурентов, поэтому атмосфера в виртуальном мире максимально приближена к реальной. Главное, как и во всех азартных играх – не переборщить.

Ссылка для скачивания официальной версии игры в Steam: перейти в steam

Видео с обзором и полным прохождением игры: