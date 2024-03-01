Сюжет Phoenix Sun

Фараон Пакунамон правил Египтом много лет вместе с царицей Тритити. Они преуспели на всех фронтах, превратив страну в процветающее государство, кроме одного – у них никак не получалось завести детей! Тысячи лучших лекарей со всего Египта поили несостоявшихся родителей самыми разными зельями, надеясь помочь первым лицам страны стать папой и мамой. Увы, все оказалось безрезультатно.

Фараон и его супруга обратились к жрецам. Слуги всех возможных богов взывали к высшим силам, однако те молчали, словно вовсе не собирались помогать размножению царственных особ. В конце концов на зов откликнулся лишь Анубис, явившийся в виде огромной черной собаки.

Снизошедший бог пообещал исцелить Тритити особой магией. Анубис приказал запереть его в тронном зале с царицей и никого не пускать. Через пару часов довольная собака выбежала из зала, виляя хвостом, а Тритити находилась в легком шоке. Фараон просил рассказать ее, что такого сделал Анубис, но та наотрез отказалась описывать проведенный ритуал. Более того, она потребовала выгнать всех собак из дворца, ругаясь, на чем свет стоит.

Тем не менее, Тритити забеременела. Через девять месяцев она родила фараону наследника, правда, Пакуномон не очень-то обрадовался отпрыску с собачьей головой. Он заподозрил неладное и зарекся взывать к Анубису.

Не разбираясь, какой породы наследник, отец отправил его прочь со двора, потому что это, конечно, никакой не принц Египта, а самая настоящая некондиция и брак. Жрецы снова начали взывать ко всем подряд, кроме проклятого Анубиса, и о чудо – им ответила сама богиня Бастет, явившаяся в виде огромной черной кошки! Она объяснила царственной чете, что сделать ничего не удастся, потому что судьба у них такая. У обоих сразу. Поэтому старания лекарей и жрецов лишены всякого смысла.

Бастет исчезла, оставив Пакунамона и Тритити наедине со своим горем. Впрочем, царица не собиралась сдаваться! Наплакавшись вдоволь, она обратилась за помощью к жрецам Скарабея, среди которых ходила легенда о Золотом Фениксе – волшебной птице, изменяющей судьбу.

Адепты священного жука подарили царице книгу, содержавшую в себе десятки мифов о сказочном создании. Тритити читала ее две недели и наконец нашла парочку легенд, казавшихся похожими на правду. Она поделилась своим открытием с фараоном, показав оба мифа. Пакунамон долго чесал затылок, соображая, что делать дальше, и, наконец, решился на экспедицию. Конечно, шансы на успех были крайне малы, но выбор невелик: или возвращать людо-песика домой и делать вид, что Анубис не причем, или пытаться изменить судьбу. Разумеется, фараон выбрал второе.

Экспедиция во главе с Пакунамоном и Тритити отправилась в пустыню к древнему храму, упоминавшемуся в легендах. Святилище Золотого Феникса действительно находилось на том самом месте, о котором говорил автор папируса. Супруги провели ритуал и вызвали птицу, способную изменить судьбу. Феникс выслушал их и согласился помочь, однако напомнил, что просто так ничего не бывает и за все приходится платить.

Загоревшаяся птица взлетела, а потом разлетелась на тысячи искр, которые, казалось, заполнили все вокруг! Когда последствия самосожжения Феникса улеглись, Пакунамон обнаружил себя толстым карликом. Какого же было его удивление, когда вместо красавицы Тритити перед ним предстала лысая одноногая женщина! Впрочем, это все мелочи жизни, главное – теперь они наконец смогут заделать наследника!