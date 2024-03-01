Сюжет Rich Diamonds

Добро пожаловать на фестиваль пожирателей фруктов! Сегодня здесь пройдет турнир, по итогам которого мы определим самого отъявленного обжору! Правила достаточно просты: нужно съесть как можно больше корзин, наполненных свежими фруктами и ягодами. Побеждает тот, чей аппетит будет самым суровым! Корзины доедать не обязательно, а фрукты следует «умять» все, не оставляя соперникам ни единого шанса.

Возможно, победитель посчитает, что способен на большее – в таком случае ему дадут продемонстрировать свой аппетит на полную катушку! В супер-игре участнику предстоит съесть, или даже слопать или вообще бескомпромиссно сожрать целых семь корзин. Это непростая задача, скажем прямо. Но, если участник осилит путь истинного обжоры, то его ждет поистине достойная награда – настоящий алмаз размером с дом! Ну ладно, может, всего лишь с детский кулачок, однако такой камень все равно стоит целое состояние.

Участвовать в супер-игре или нет – победитель решает сам. Фрукты обязательно есть без остановки, то есть, нельзя съесть парочку, отдохнуть часик, посетить уборную, а потом скушать остальное. На самом деле все просто, главное «слопать» больше всех!

В этом году состав участников особенно «звездный»: Толстый Билли, Обжора Джек и Генри Недоедайка. Каждый из них в свое время отличился перед зрителями в самом лучшем виде. Это серьезные ребята, у которых не так-то просто вырвать победу! Например, Толстый Билл только завтракает три раза. Большую часть дня парень проводит за едой. Для него жевать что-нибудь в прожорливой пасти – все равно что дышать!

Обжора Джек участвует в фестивале далеко не первый раз. Однажды ему почти удалось выиграть супер-игру и заполучить алмаз, но, увы, парень потерял сознание. В больнице его убеждали больше не обжираться, если, конечно, он не хочет умереть. Джек покивал, мол, ага, намотал на ус. Конечно, обжираться парень не перестал, однако теперь ему все же иногда приходится останавливать бесконечный праздник живота, потомку как лежа в гробу особенно не поешь и уже одно это стоит того, чтобы жить.

Генри Недоедайка кушал ничуть не меньше остальных участников. Несмотря на искреннюю и беззаветную любовь к еде, он был по-настоящему тощим – за такой метаболизм многие обжоры могли продать душу! Гурманы, любители покушать и профи, которые стремятся сохранить фигуру, вынуждены пахать в фитнес-клубах и изнурять себя диетами, а этот господин видите-ли может жрать в три горла и не набирать при этом ни грамма лишнего веса. Чудовищная несправедливость...

Непосредственно перед началом фестиваля живота все претенденты на победу проходят допинг-контроль. Кроме того, каждого участника тщательно досматривают на предмет всяких-разных уловок, которые могут дать определенное преимущество. Обязательную проверку ввели после того случая, когда один умник пытался прятать фрукты в сумку, висевшую у него на шее и хорошенько замаскированную под огромное пузо.

Ну в любом случае играть придется по-честному. Если вы хотите побороться за титул почетного обжоры и разбогатеть, то вам определенно стоит попытать счастья в нелегкой борьбе! Противники серьезные, задача стоит непростая, но и награда соответствует...