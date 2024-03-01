King Kerching
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Обзор King Kerching

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.14%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет King Kerching

Много лет король Кречинг правил Керчеландией, храня традиции, которые уходили корнями во времена, когда его предки жили в маленьком поселении, и ни о каком государстве не могло быть и речи. Вход в покои повелителя напоминал целый ритуал, во время которого требовалось многократно раскланиваться на все стороны света. Придворные вельможи были вынуждены носить тесные парчовые камзолы, накрахмаленные парики и корчить важную физиономию. Атмосфера при дворе царила такая, что единственным живым человеком в ней казался только шут, который целыми днями кривлялся и показывал фокусы, развлекая повелителя, восседавшего на троне с «кирпичным» выражением лица.

В конце концов королю просто осточертело происходящее вокруг. Однажды он спросил у шута, можно ли как-то оживить постылый двор, кишащий скисшими мордами? И слуга произнес страшное: пора менять традиции!

Король Керчинг был бы и рад упразднить чертов этикет вместе с проклятущей модой на всякие парики, тонны пудры и прочие совершенно ненужные вещи, нравящиеся лишь тем вельможам, которых юные гвардейцы интересуют гораздо больше фрейлин его любимой дочки. Повелитель решил прогуляться среди палат, раздумывая о том, на что же все-таки поменять опостылевшие традиции. Проходя мимо покоев принцессы, он услышал тех мавров, которых выписали по просьбе ее высочества. Они опять стучали по барабанам самый примитивный ритм и читали эти свои никчемные стихи про легкие деньги, золотые повозки и плохих рыцарей, которых так любят глупые маленькие девчонки.

Король осторожно приоткрыл дверь и посмотрел в щель на выступающих, как он ласково их называл, «обезьянок». Несмотря на ужасную музыку и глупые стихи, во всем этом мракобесии было что-то располагающее! Например, стильные черные очки – король Керчинг определенно хотел себе такие же! Золотые цепи с денежным знаком тоже выглядели отлично, равно как и наряды мавританских женщин, которые подпевали маврам и играли своим, пардон, задом будто шарами.

Его величество мысленно срисовал концепт и решил довести увиденное до ума в своей голове. Хорошенько подумав над тем, как должен выглядеть двор, он поделился рядом соображений с шутом, а затем и с советниками. Свежая идея пришлась по вкусу очень многим, кроме пары лордов, которые были готовы сидеть на устаревших традициях, пока седалище не сгниет.

И понеслась! Портные перешивали костюмы, придворный церемониймейстер разрабатывал новые правила этикета, ювелиры изготавливали цепи с денежными знаками валюты королевства... вскоре все было готово.

Король обзавелся шикарными очками и украшениями. Наряды придворных дам стали гораздо откровеннее – это понравилось, пожалуй, всем, за исключением их мужей, у которых сильно выросли шансы обзавестись рогами. А специально для принцессы ее величество купил еще мавров, чтобы, как она говорила, они могли устраивать «баттлы». Король согласился, хоть и понятия не имел о значении странного слова.

Жизнь при дворе оживилась. Теперь при входе в тронный зал было достаточно постучаться и спросить разрешения у «босса», а потом выразить «респект». Иностранные гости, приезжавшие по делам политическим, торговым, военным и прочим, были очень удивлены такими радикальными изменениями в дворцовых порядках, однако всем понравились странные, но весьма интересные нововведения.

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