Сюжет Golden Tides

Гилберт ловил рыбу вместе с отцом. Денег это ремесло приносило немного – да им даже на новые снасти не хватало! Хотя Гилберт подозревал, что проблема тут вовсе не в дешевизне рыбы, а скорее в пристрастии папаши к джину и рому. Старик тратил на свое пойло уйму денег. Гилберт много раз просил его поменьше пить, но тот лишь отмахивался от нравоучений сына и засаживал очередной «стопарик».

Отец хорошенько выпивал, перед тем как выйти в море. С собой он всегда брал бутылку, которая валялась на дне лодки. И в этот раз старый рыбак не изменял своей привычке, несмотря на косые взгляды сына. Они плыли долго-долго, пока, наконец, отец не приказал сушить весла.

Рыбаки закинул сети и стали ждать. Папаша Гилберта полез за бутылкой, которая, как всегда, лежала на дне лодки, но наступил в снасти, запутался и неуклюже полетел в море! Все произошло за доли секунды, Гилберт ничего не успел сделать...

Отец мгновенно пошел ко дну. Разумеется, он хорошенько «нагрузился», перед тем как отчалил от берега – старый пьяница даже не пытался выплыть наверх, потому что у него просто не хватало сил на лишнее движение. Гилберту ничего не оставалось, кроме как сигануть следом, чтобы вытащить старика, пока тот не захлебнулся.

Он прыгнул в море и первое время ничего не видел. Вскоре его глаза привыкли к воде. Гилберт осмотрелся, но не увидел никаких следов отца – тот словно исчез! Чуть поодаль он обнаружил троих русалок – это были настоящие красавицы, от которых просто дух захватывало! Обитательницы морского дна игриво манили Гилберта, улыбаясь и облизываясь.

Низменные инстинкты заставили юношу на какое-то время забыть о том, зачем он вообще прыгнул в воду. Впрочем, ему удалось отринуть от себя горячие мысли почти сразу – ну и что делать с этими дамами, если половину тела им заменяет рыбий хвост?! Впрочем, Гилберт был еще слишком юн и многого не знал в этой жизни...

Он поплыл к русалкам, чтобы спросить, не видели ли они отца. И тут из-за рифов показалась еще одна хвостатая красавица, державшая за руку старика, который к тому времени уже потерял сознание. Они всей компанией поплыли наверх. Гилберт кое-как положил отца в лодку, а потом снова нырнул обратно...

Он поплыл вместе с русалками в пещеру, освещенную светом огромных жемчужин, которые сияли как светильники. Русалки облепили юношу и рассказали ему о том, что рыбий хвост – любви не помеха. Разумеется, без слов. И по очереди.

Гилберт чудом не захлебнулся. Когда пришло время плыть обратно, русалки подарили ему горсть жемчуга и сундук золотых монет, который наверняка когда-то принадлежал какому-нибудь пирату.

Гилберт выплыл наверх и едва смог залезть в лодку. Он был чуть живой, но весьма довольный знакомством с русалками. Сын не стал будить отца, который к тому времени уже допил свое пойло и спал мертвецким сном. Он просто доплыл до берега, взял сундук золота и, оставив немного денег папаше, пошел искать счастья, куда глаза глядят.

Гилберт жалел лишь о том, что природа не дала ему жабр, благодаря которым можно дышать под водой. А папочка... да и черт с ним, с этим старым выпивохой, все равно не сегодня-завтра утонет или быстренько помрет в приступе белой горячки, или помедленнее от цирроза!