Сюжет Mad Hit Marlin Bonanza

Марлин обожал рыбалку! Он мог торчать в море целыми днями и, казалось, жалел лишь о том, что судьба не сделала его дельфином, акулой или хотя бы спрутом. Иногда Марлину везло – словно сам морской бог гнал к нему рыбу со всех концов океана! Но бывали и такие дни, когда он мог похвастаться лишь дырявым ботинком. Конечно, настоящего аса рыбалки совсем не устраивал такой расклад.

Марлин приобрел самые лучшие сети и вышел в море, собираясь проверить новые снасти. За них пришлось отдать кругленькую сумму, однако он искренне верил в то, что расходы многократно окупятся. С надежными сетями оказалось легко управляться и улов был просто ого-го! Но на следующий день Марлин почти ничего не поймал, как ни старался, как ни упрашивал морского бога – все оказалось бесполезно! В сетях запуталась лишь пара рыбешек, одна из которых благополучно сдохла еще до того, как попала в ловушку.

В общем, проблема все еще требовала решения. Марлин опять поехал в рыболовный магазин, собираясь купить самую лучшую приманку. Он попросил у продавца такую, на которую мгновенно слетится никак не меньше половины океана. Тот быстро подобрал ему хороший корм и пожелал удачной рыбалки.

Расплатившись, Марлин поехал домой. На следующий день он вышел в море и воспользовался приманкой! Ох, сколько же рыбы ему удалось поймать! Марлин все переживал, что не сможет поднять сеть на борт. Хорошо, что он еще в прошлом году установил на своей яхте специальную лебедку! А иначе добрую половину добычи пришлось бы отпустить обратно в воду...

На следующий день Марлин собирался поймать никак не меньше. Довольный рыбак взял еще одну сеть, надеясь, что улов в этот раз будет еще увесистее, тем более, если добавить побольше приманки!

Как бы не так... Марлин не поймал вообще ничего! Ей-богу, только приманку зря потратил. Вернувшись домой, гений рыбалки призадумался над происходящим: что-то здесь явно было не так – ему казалось, будто рыбы над ним издеваются!

Ну да, определенно. Что это еще за ерунда?! Один день – все нормально, ты король рыбалки! А на следующий – вот, держи гнилой дырявый ботинок, на сегодня хватит! Марлину сразу следовало догадаться, что к чему. Ну, раз чертовы рыбешки себе такое позволяют, нужно поставить их на место...

Марлин не стал мелочиться – он купил несколько связок динамита у одного своего знакомого, который мог раздобыть взрывчатку. Естественно, никто не спрашивал, откуда тот ее берет. А знакомый никогда не интересовался, зачем покупателям вдруг понадобился динамит. Хорошо, когда никто не сует нос в чужие дела!

Марлин купил несколько связок динамита и вышел в море. Ему не терпелось преподать рыбе хороший урок, который все морское дно запомнит надолго! Конечно, сначала рыбак попытался кое-что поймать, но ничего не получилось – сегодня жители подводного царства снова издевались над ним, поэтому в сетях не было ничего, кроме дырявого ботинка!

Обезумев от злости, Марлин начал швырять динамит в воду. Раздались взрывы – казалось, какой-то крейсер стреляет из корабельных пушек и сейчас начнется морская баталия, достойная войти в учебники истории! Рыба всплывала тоннами... все эти хитрые сволочи, которые посмели издеваться над Марлином, получили свое!