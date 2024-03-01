Сюжет Golden Glyph

Фараон Симинутри III никак не мог свести концы с концами! Войны, эпидемия чумы и неурожай изрядно подкосили страну. Конечно, это не могло не сказаться на количестве золота, поступающего в казну.

В один не самый прекрасный день Симинутри III даже хотел было пойти по стопам прадеда, который во время своего правления решал все проблемы через повышение налогов. Правда, фараон тут же отказался от сомнительной затеи по двум причинам: во-первых, его родственничек просидел на троне всего десять лет, во-вторых, он закончил жизнь с кинжалом в печени, который ему любезно предоставили собственные евнухи.

Но и ситуация в стране складывалась самым неприятным образом! Изыскивать деньги оказалось просто неоткуда… оставалось только надеяться на помощь высших сил.

Симинутри III отправился в храм Гора, надеясь на поддержку одного из покровителей человеческого рода. Разбудив верховного жреца хорошим пинком, фараон потребовал, чтобы тот немедленно помог ему спасти страну от полного разорения.

Служитель богов провел ритуал, и Гор, как обычно, откликнулся. Пока тот клевал семечки, любезно насыпанные жрецом в золотое блюдечко, Симинутри III рассказывал о бедах, постигших Египет. Гор выразил полное согласие с тем, что ситуация, мягко говоря, сложная и подарил фараону особый глиф, который позволял создавать золото из ничего. Предупредив Симинутри III, чтобы тот пользовался им с умом и помнил о возможных последствиях инфляции, Гор исчез.

Правитель Египта тут же проверил силу глифа и создал кучу золотых монет из воздуха. Деньги он оставил жрецу за труды, а сам отправился во дворец, где его ожидало много работы. Фараон провел в сокровищнице целую ночь, пытаясь восполнить дефицит бюджета. Разумеется, Симинутри III справился с нелегкой задачей, а потом вернулся в свои покои и проспал до самого вечера.

На следующий день правитель продолжил заниматься изготовлением золота. Со временем, он полностью переложил управление страной на хрупкие плечи царицы, а сам лишь обеспечивал достаточное количество финансов. В какой-то момент он увлекся, и тогда пришлось строить еще одну сокровищницу, потом третью, четвертую…

Фараон присмотрел отличное местечко, находившееся рядом с большим оазисом – именно здесь он собирался возвести несколько пирамид и город, в котором будут жить люди, обслуживающие хранилище его богатств. Проект казался весьма амбициозным: царица предупреждала, что денег может и не хватить, однако она не знала, откуда ее любимый супруг берет золото, потому как тайну магического глифа, подаренного Гором, тот предпочитал хранить втайне. Опасения второй половинки фараона на самом деле были совершенно беспочвенными…

В конце концов Симинутри III умер. Правителя, имевшего репутацию одного из самых богатых людей в мировой истории, похоронили в одной из пирамид в том самом городе. Вместе с ним покоится и золотой глиф. Царица нашла божественную реликвию в ящике для личных вещей, но так и не смогла понять, что это такое. Более того, супруга Симинутри III хотела выбросить табличку со странным знаком, но потом решила отдать жрецам, которые оставили ее в пирамиде.

Вы хотите делать деньги из ничего, как великий фараон? Тогда попытайтесь найти золотой глиф прямо сейчас и пусть вам повезет!