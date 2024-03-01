Сюжет Lights Camera Cash

Рон много лет составлял программу для «Шестого канала», который смотрело полстраны. Каждый день тысячи домохозяек, работяг, клерков, белых воротничков и прочих представителей нашего социума, усаживались перед своими «ящиками», чтобы пялиться в любимые передачи, фильмы, ток-шоу и прочую телевизионную белиберду, поданную с легкой руки Рона.

Утро на «Шестом канале» начиналось с новостей. Затем показывали всякие передачи для садоводов, домохозяек и любителей затеять ремонт. Потом на канале транслировались ток-шоу, в которых менее известные знаменитости обсуждали более известных. После обеденных новостей зрители могли насладиться той идиотской передачей, в которой самые разные фрики ищут себе спутника жизни. Конечно, грешно смеяться над больными, но, судя по рейтингам программы, тысячи людей считали это развлечение вполне позволительным.

Потом шла серия мультфильмов. Беспроигрышная классика всегда пользовалась спросом, потому как дети никогда не перестанут ценить труды мультипликаторов. После веселых приключений самых разных героев начиналась программа о сверхъестественном. Когда-то Рон сам участвовал в этой кухне, склеивая видео, позаимствованные в интернете, писал интервью с экспертами и даже кое-что озвучивал. Передачку о паранормальном снимали исключительно для идиотов, хотя, вполне возможно, что ее иногда включали и вменяемые люди, которым нужна болтовня на заднем фоне.

Вечером снова начинались новости. Ведущий рассказывал обо всех важных событиях, произошедших к этому часу, а потом начинались сериалы. Рейтинги у них были просто бешенные! Сериалы показывали до новостей, начинавшихся ровно в 9 часов вечера. А потом...

То самое реалити-шоу наконец закрыли и в эфире образовалась дырка. Прямо сейчас Рон ломал голову над тем, как заткнуть образовавшуюся брешь. Путных сериалов под рукой, увы, не было. Фильмы заканчивались, кроме того, стоили они довольно дорого, а прилив зрителей от них получался одноразовый. Рону и руководству, сидящему наверху, хотелось чего-то долгоиграющего, вроде «реалити» или хотя бы обычного шоу, обеспечивающего постоянный приток рейтинга за счет интереса любителей провести вечер за ТВ.

И вот гению креатива пришла в голову отличная идея для нового шоу: участник делает взнос и запускает барабаны, на которых изображены разные символы – если составляется комбинация, то он получает вознаграждение. Ну или уходит восвояси! Впрочем, участник шоу может и продолжить, если сделает еще один взнос. Каждый запуск игровых барабанов будет стоить... хотя это уже решат выше, не спрашивая мнения Рона.

Гений продолжал творить, придумывая, как должна выглядеть студия. По замыслу Рона, в самом центре будет возвышаться игровой аппарат. Кругом следует разложить деньги, разумеется, за бронированным стеклом, потом нужно позаботиться о хорошем освещении... да, и назвать шоу «Свет, камера, кэш!». А выигрыш участники пусть получают наличным – так гораздо символичнее, чем все эти банковские переводы, да электронные деньги.

Рон подготовил сценарий шоу и отправил боссам. Мешки с деньгами, владеющие «Шестым каналом», одобрили программу. И вот, шоу уже в эфире! Хотите поучаствовать? Попробуйте, вдруг вам повезет!