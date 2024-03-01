Сюжет Horror House

Нет, ну я знал, что сюда придется ехать. Поверьте, за свои двадцать с лишним лет службы в полиции легко узнаешь, куда тебя вызовут. Вот и в этот дом мы с Чаком должны были приехать. Не сегодня, так через десять лет. Или через двадцать, или когда там черт пошлет...

И вот диспетчер принял вызов. Мы с Чаком как раз катались по шестнадцатому району, поэтому и приехали. Ну, мой напарник немножко «испужался» старого дома и сделал вид, что хочет остаться снаружи! Но я-то и с дьяволом разберусь с помощью моей пушки. Ну, просто черт тоже сделан из мяса, вы же понимаете? А если имеете наглость оспаривать сей тезис, то вы, наверное, чертов демократ или вообще протестант, так что идите к черту и не смущайте доброго католика!

Я докурил и взял пушку наизготовку. Нет, ну серьезно, кто против «Дезерт игла» 12.7 мм и моего значка, придурки? Я-то рискую своей пенсией и компенсацией пончиков, а вы – никчемными жизнями, которые в глазах преданного слуги закона, вроде меня – вообще ничто... если вы не черные, кончено, а то эти бараны в конгрессе опять поднимут такую пыль, что даже в Техасе офигеют...

Я кивнул Чаку подождать и вошел внутрь. Вы когда-нибудь видели, как выглядит сортир Сатаны? Вот и я не видел! Но вы зайдите в этот домишко и сразу узнаете. Если у вас есть телефонный номер черта, который чинит трубы, то позвоните ему и оформите срочный вызов! Пусть приедет поскорее, пока вы не начнете блевать от местных «ароматов»! Нет, ну серьезно... здесь смердит хуже, чем подмышек моей бывшей, а она панковала! Ну, то есть, носила ирокез, слушала классную музыку и мылась раз в две недели.

Я проверил патроны и двинул вперед. На первом этаже не было ничего подозрительного, кроме тарелок с насекомыми. В принципе, чужие кулинарные пристрастия – не мое дело...

Я быстро отыскал лестницу и спустился. Это был прямо-таки эталонный домик чертовых психопатов, которые только и ждут, когда наивные простаки проедут мимо. А еще они надеются, что у вас спустит колеса, вы попросите «запаску», а они такие, мол, у нас нет, мы сходим к Джо на соседнее ранчо, а вы пока отдохните у нас! Вас еще угостят жареным мясцом со снотворным, а потом вы проснетесь на капище, и вас мажут кровью черного козла... тьфу, и вы радуетесь, что у вас в заднице припрятан маленький дамский револьвер с одной пулей, которой старой ведьме как раз хватит для отправки в ад! Короче, даже спрашивайте, откуда я все это знаю...

Потом я спустился в подвал, там трупы в пластиковых мешках и смердит так, что пончики, съеденные утром, просятся наружу! Ну, думаю, здесь определенно сидит Джим Кожаное лицо или, по-крайней мере, Чарли Мэнсон!

И тут из-за угла выпрыгивает образина, мечтающая вцепиться в горло честному человеку! Я, конечно, выстрелил на рефлексе... что еще оставалось? А потом сунул руку в штаны – проверить, как дела в тылу! К счастью, мой кишечник не подвел, как в тот раз, когда мы брали семейку сатанистов, рисовавших пентаграммы кровью девственниц...

Я отыскал еще одну дверь в полу. Внизу стоял алтарь, на котором лежали кристаллы, непонятные статуэтки и кукла, сжимающая в своей ручонке окровавленный нож... проклятье, что за чертовщина тут творится?! Кажется, нам с Чаком нужен третий. Он будет караулить снаружи, а я и другой парень осмотрим тут все, как следует. Только вот где его взять? Может вы поможете? Я буду очень признателен!