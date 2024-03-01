Fruit Candy
Видеообзор
DEMO

Обзор Fruit Candy

Количество линий
Количество линий: 25088
RTP
RTP: 96.75%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Fruit Candy

Наконец дочери короля воздуха исполнилось восемнадцать! А это значит, что принцессе Эвелине пора отправляться в заоблачную страну для обучения магии. Юной особе предстоит заниматься, по-крайней мере, пару лет, прежде чем она снова вернется во дворец. А там уже можно будет и принца ей подыскать… впрочем, это уже папочкина забота!

Итак, Эвелина прибыла в заоблачные выси и сразу направилась к лорду туманного замка, который лично знакомился со всеми вновь прибывшими. После аудиенции будущие маги сразу шли на собеседование с наставниками, чтобы выяснить, к какому виду волшебства у них имеются способности.

Поднимаясь по ступеням туманного замка, Эвелина надеялась, что ей повезет стать магом воздуха, повелителем молнии или хотя бы воды – тогда она сможет остаться дома на небесах, после того как закончит обучение! Хуже всего было бы стать магом земли – потом бы ей пришлось постоянно спускаться вниз, туда где живут люди, чтобы восстановить волшебные заряды!

Лорд туманного замка принял гостью. Они засвидетельствовали друг другу свое почтение, и Эвелина отправилась на собеседование. Девушку уже ждали трое волшебников, имевших титулы верховных преподавателей.

Принцесса вошла в аудиторию и поприветствовала наставников. Маги одновременно кивнули, а потом буквально засыпали девушку самыми разными вопросами. Наконец, ответила им всем, и пришло время для проверки способностей будущей воспитанницы.

Один из наставников достал из ящика стола поднос, на котором лежали волшебные палочки. Эвелине предстояло подержать в руках каждую и выбрать ту, с которой будет наиболее комфортно работать. Она выбрала наэлектризованную и взмахнула ей пару раз – тут же из нее вылетела молния, которая едва не угодила в лоб одному из волшебников! Хорошо, маг успел создать особый щит, который поглотил мощный заряд!

Принцесса положила волшебную палочку и принесла тысячу извинений. Впрочем, как сказали маги, в произошедшем нет ее вины – это все рабочие моменты, к которым преподаватели туманного замка давно привыкли.

Эвелина взяла следующую волшебную палочку, на конце которой горел едва заметный огонек. Она взмахнула ей, и случайно создала огромный огненный шар, улетевший под потолок, и потухший в одно мгновение! Принцесса выронила волшебную палочку, громко вскрикнув – Эвелина обожглась, а означало это лишь то, что наклонностей к работе с огнем у нее не было никаких.

Собеседование продолжалось. Девушка пробовала одну волшебную палочку за другой, однако ни одна не резонировала с ее аурой так, как надо! Дочери воздушного короля не подошла даже магия земли! Наконец Эвелина решилась снова испытать себя и взяла последнюю волшебную палочку, лежащую на подносе, которая была покрыта сахарной посыпкой.

Наставники попросили ее наколдовать каких-нибудь сладостей. Принцесса взмахнула волшебной палочкой, и на столе появилась ваза, наполненная разноцветным мармеладом! Она повторила нехитрый маневр, и ей удалось создать небольшую горку фруктовых леденцов. Эвелина продолжала колдовать – у нее отлично получалось! Кроме того, волшебная палочка в ее руках сидела просто идеально…

Если вы любите сладкое, то просто попросите юную волшебницу продемонстрировать ее таланты. Эвелина обязательно наколдует для вас целую гору отличных конфет!

Провайдер
PG Soft
PG Soft
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches