Сюжет Fruit Candy

Наконец дочери короля воздуха исполнилось восемнадцать! А это значит, что принцессе Эвелине пора отправляться в заоблачную страну для обучения магии. Юной особе предстоит заниматься, по-крайней мере, пару лет, прежде чем она снова вернется во дворец. А там уже можно будет и принца ей подыскать… впрочем, это уже папочкина забота!

Итак, Эвелина прибыла в заоблачные выси и сразу направилась к лорду туманного замка, который лично знакомился со всеми вновь прибывшими. После аудиенции будущие маги сразу шли на собеседование с наставниками, чтобы выяснить, к какому виду волшебства у них имеются способности.

Поднимаясь по ступеням туманного замка, Эвелина надеялась, что ей повезет стать магом воздуха, повелителем молнии или хотя бы воды – тогда она сможет остаться дома на небесах, после того как закончит обучение! Хуже всего было бы стать магом земли – потом бы ей пришлось постоянно спускаться вниз, туда где живут люди, чтобы восстановить волшебные заряды!

Лорд туманного замка принял гостью. Они засвидетельствовали друг другу свое почтение, и Эвелина отправилась на собеседование. Девушку уже ждали трое волшебников, имевших титулы верховных преподавателей.

Принцесса вошла в аудиторию и поприветствовала наставников. Маги одновременно кивнули, а потом буквально засыпали девушку самыми разными вопросами. Наконец, ответила им всем, и пришло время для проверки способностей будущей воспитанницы.

Один из наставников достал из ящика стола поднос, на котором лежали волшебные палочки. Эвелине предстояло подержать в руках каждую и выбрать ту, с которой будет наиболее комфортно работать. Она выбрала наэлектризованную и взмахнула ей пару раз – тут же из нее вылетела молния, которая едва не угодила в лоб одному из волшебников! Хорошо, маг успел создать особый щит, который поглотил мощный заряд!

Принцесса положила волшебную палочку и принесла тысячу извинений. Впрочем, как сказали маги, в произошедшем нет ее вины – это все рабочие моменты, к которым преподаватели туманного замка давно привыкли.

Эвелина взяла следующую волшебную палочку, на конце которой горел едва заметный огонек. Она взмахнула ей, и случайно создала огромный огненный шар, улетевший под потолок, и потухший в одно мгновение! Принцесса выронила волшебную палочку, громко вскрикнув – Эвелина обожглась, а означало это лишь то, что наклонностей к работе с огнем у нее не было никаких.

Собеседование продолжалось. Девушка пробовала одну волшебную палочку за другой, однако ни одна не резонировала с ее аурой так, как надо! Дочери воздушного короля не подошла даже магия земли! Наконец Эвелина решилась снова испытать себя и взяла последнюю волшебную палочку, лежащую на подносе, которая была покрыта сахарной посыпкой.

Наставники попросили ее наколдовать каких-нибудь сладостей. Принцесса взмахнула волшебной палочкой, и на столе появилась ваза, наполненная разноцветным мармеладом! Она повторила нехитрый маневр, и ей удалось создать небольшую горку фруктовых леденцов. Эвелина продолжала колдовать – у нее отлично получалось! Кроме того, волшебная палочка в ее руках сидела просто идеально…

Если вы любите сладкое, то просто попросите юную волшебницу продемонстрировать ее таланты. Эвелина обязательно наколдует для вас целую гору отличных конфет!