Chicken Night Fever
Видеообзор
DEMO

Обзор Chicken Night Fever

Количество линий
Количество линий: 243 - 7776
RTP
RTP: 96.09%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Chicken Night Fever

Курица Чики долго жила обычной жизнью на скотном дворе, ожидая своей участи: рано или поздно люди должны были ее зажарить или приготовить наваристый суп. Но в любом случае сначала курицам рубили голову, поэтому дальнейший путь казался им уже не столь важным. Да и вообще клушам было без разницы: всякие мелочи неизбежно отходят на второй план, когда твоя голова валяется у пенька, на котором хозяин отправляет твоих подруг в последний путь.

Один день шел за другим, приближая Чики к неизбежному концу. Однажды она вышла из курятника, собираясь поклевать зерен и камушков, валяющихся под ногами, но тут же забыла о любимом занятии – курица увидела дырку в заборе!

Чики просунула голову и закудахтала от удивления – несушка увидела мир, показавшийся ей просто огромным! Любопытная «Варвара» сначала сунула клюв, а потом и вовсе пролезла через дыру. Оказавшись снаружи привычного мирка, она отправилась, куда глаза глядят.

Ближе к вечеру клуша оказалась в городе. Проходя мимо клуба, Чики услышала классную музыку и заглянула внутрь узнать, что, собственно, происходит.

Ох, сколько же народа тут тусило! Цветомузыка и разные спецэффекты делали атмосферу в зале просто великолепной... Чики никогда так не отрывалась! Даже в тот день, когда мешок зерна прохудился и из него высыпалась целая гора еды – это был самый настоящий праздник живота, который отмечал весь курятник.

Чики присматривалась к происходящему вокруг, разглядывая барную стойку, блестящие шары под потолком, диджейский пульт и многое другое. Тусовщица вышла из клуба до окончания вечера, прошмыгнув между ног у охранников, которые только сейчас заметили пернатую гостью, оказавшуюся в клубе вообще непонятно каким образом!

Ближе к утру Чики вернулась домой. Гуляка пролезла через дырку в заборе и снова оказалась на родном дворе. Остальные бросились к ней спрашивать, что да как, и где она вообще пропадала столько времени. Чики рассказала курицам о чудесах, которые ей довелось увидеть в ночном клубе. Ее слушали все, даже петух перестал клевать зерно и внимал каждому слову загулявшейся клуши.

Вот так курицы загорелись идеей сделать из своего любимого сарая ночной клуб. Конечно, все необходимое для обустройства стоило немалых денег, но, к счастью, некоторые клуши несли золотые яйца и прятали их под соломой, опасаясь, что фермер увидит и заберет их богатство самым бессовестным образом.

Раздобыв нужную сумму, обитатели курятника приступили к работе. Не прошло и недели, как в сарае состоялась первая тусовка, правда, ближе к утру все оборудование приходилось прятать, а то как бы фермер не забрал его себе! Утром хозяин приходил в сарай и видел самый обычный курятник, но стоило ему лечь спать, как петух объявлял о начале тусовки, продолжавшейся до самого утра.

Вскоре на соседних дворах прознали, чем по ночам занимается Чики и компания. Другие курицы тоже хотели потусить и им позволили прийти, правда, за скромное вознаграждение. Желающих тусить набралось очень много, поэтому в курятнике появились сумки, набитые купюрами и золотыми монетами. Прятать их становилось все сложнее...

Возможно, вы тоже хотите как следует оторваться? Тогда приходите на куриное пати! Не думайте, там нет межвидовой дискриминации – людям вход разрешен!

Провайдер
Microgaming
Microgaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches
Year of the Rabbit
Year of the Rabbit