Сюжет Chicken Night Fever

Курица Чики долго жила обычной жизнью на скотном дворе, ожидая своей участи: рано или поздно люди должны были ее зажарить или приготовить наваристый суп. Но в любом случае сначала курицам рубили голову, поэтому дальнейший путь казался им уже не столь важным. Да и вообще клушам было без разницы: всякие мелочи неизбежно отходят на второй план, когда твоя голова валяется у пенька, на котором хозяин отправляет твоих подруг в последний путь.

Один день шел за другим, приближая Чики к неизбежному концу. Однажды она вышла из курятника, собираясь поклевать зерен и камушков, валяющихся под ногами, но тут же забыла о любимом занятии – курица увидела дырку в заборе!

Чики просунула голову и закудахтала от удивления – несушка увидела мир, показавшийся ей просто огромным! Любопытная «Варвара» сначала сунула клюв, а потом и вовсе пролезла через дыру. Оказавшись снаружи привычного мирка, она отправилась, куда глаза глядят.

Ближе к вечеру клуша оказалась в городе. Проходя мимо клуба, Чики услышала классную музыку и заглянула внутрь узнать, что, собственно, происходит.

Ох, сколько же народа тут тусило! Цветомузыка и разные спецэффекты делали атмосферу в зале просто великолепной... Чики никогда так не отрывалась! Даже в тот день, когда мешок зерна прохудился и из него высыпалась целая гора еды – это был самый настоящий праздник живота, который отмечал весь курятник.

Чики присматривалась к происходящему вокруг, разглядывая барную стойку, блестящие шары под потолком, диджейский пульт и многое другое. Тусовщица вышла из клуба до окончания вечера, прошмыгнув между ног у охранников, которые только сейчас заметили пернатую гостью, оказавшуюся в клубе вообще непонятно каким образом!

Ближе к утру Чики вернулась домой. Гуляка пролезла через дырку в заборе и снова оказалась на родном дворе. Остальные бросились к ней спрашивать, что да как, и где она вообще пропадала столько времени. Чики рассказала курицам о чудесах, которые ей довелось увидеть в ночном клубе. Ее слушали все, даже петух перестал клевать зерно и внимал каждому слову загулявшейся клуши.

Вот так курицы загорелись идеей сделать из своего любимого сарая ночной клуб. Конечно, все необходимое для обустройства стоило немалых денег, но, к счастью, некоторые клуши несли золотые яйца и прятали их под соломой, опасаясь, что фермер увидит и заберет их богатство самым бессовестным образом.

Раздобыв нужную сумму, обитатели курятника приступили к работе. Не прошло и недели, как в сарае состоялась первая тусовка, правда, ближе к утру все оборудование приходилось прятать, а то как бы фермер не забрал его себе! Утром хозяин приходил в сарай и видел самый обычный курятник, но стоило ему лечь спать, как петух объявлял о начале тусовки, продолжавшейся до самого утра.

Вскоре на соседних дворах прознали, чем по ночам занимается Чики и компания. Другие курицы тоже хотели потусить и им позволили прийти, правда, за скромное вознаграждение. Желающих тусить набралось очень много, поэтому в курятнике появились сумки, набитые купюрами и золотыми монетами. Прятать их становилось все сложнее...

Возможно, вы тоже хотите как следует оторваться? Тогда приходите на куриное пати! Не думайте, там нет межвидовой дискриминации – людям вход разрешен!