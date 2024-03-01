Сюжет Diamond Cats

Принцесса Лия держала семеро кошек. Самую любимую она всегда носила с собой, прижимая к груди. Остальные же большую часть времени были предоставлены сами себе. Кошки целыми днями резвились, кушали из бриллиантовой посуды и бегали по дворцу, не зная нужды.

Однажды Рыжий уселся на окно и замечтался, глядя на улицу. Ему очень хотелось оказаться на свободе – за долгие пять лет кошачьей жизни дворец с его вычурной роскошью просто осточертел зверюге! Рыжий мечтал ловить мышей, бегать по улицам, исследовать огромный мир и самое главное – почувствовать, что такое свобода! Наконец он поделился с братьями крамольными мыслишками о побеге.

Оказалось, что и другие пушистые любимцы принцессы мечтают уйти, куда глаза глядят! Ну, кроме, может быть, кота, которого Лия всегда таскала с собой – тот, кажется, был обречен прожить свою жизнь у нее на груди! Хотя и это не так уж плохо: многие мужчины мечтали разделить участь пушистого питомца, упиравшегося усатой мордой в шикарный бюст добрую половину дня...

В назначенную ночь шестеро котов выбрались из открытого окна на улицу и покинули дворец под покровом темноты. Стоило только беглецам перебраться за ограду, как они радостно заурчали, наслаждаясь той самой свободой, о которой давно мечтали!

И тут из-за угла показалась стая бездомных собак, бросившихся на шестерых котов, оторопевших от такого поворота событий. Рычащие псы явно не собирались дружить! Они, скорее, были готовы пообедать прямо сейчас!

Хорошо, что мимо проезжала машина – коты запрыгнули в кузов и чудом спаслись от собак, которые еще долго бежали за автомобилем. Переведя дух, любители свободы поняли – в кузове, кроме них, нет ничего, лишь мусор и отходы. Кажется, машина ехала на свалку.

Не прошло и получаса, как шестеро котов оказались в гигантской куче помоев, простиравшейся на многие километры. Вся компания накинулась на Рыжего – не такой свободы им хотелось, когда они мечтали сбежать из дворца! Зачинщик побега оправдывался, мол, он и сам не ожидал, что за пределами их дома может быть так опасно!

Пока беглецы выяснили отношения, они не заметили, как их обступила шайка злобных котов. Хищники, обитающие в помойных залежах, сразу поняли, кто перед ними – домашние «кисы», которые знать не знают, что такое жизнь и какой она, порой, бывает суровой!

«Королевские особы» побежали со всех лап, куда глаза глядят. Лишь по счастливой случайности им удалось выбежать к выходу, у которого стояли люди. Вот только не знали они, как выглядит машина, собирающая бездомных животных для отправки на живодерню, чего нельзя сказать о коренных обитателях помойки, которые мгновенно разбежались по сторонам.

На счастье котов принцесса надела им ошейники с бриллиантами: увидев столь необычную добычу, живодеры смекнули очевидную вещь: гораздо выгоднее вернуть блохастых за вознаграждение, чем просто пустить на мыло. На оборотной стороне ошейников предприимчивые ребята обнаружили адрес, поэтому найти хозяйку оказалось проще простого.

Шестерых беглецов вернули домой целыми и невредимыми. Бриллианты, разумеется, «потерялись», но принцессу это совсем не волновало, главное – любимые кошки нашлись! Остальные пятеро как следует надавали виновнику их маленького приключения, чтобы тот больше не смущал остальных сомнительными идеями, и снова вернулись к дворцовой жизни, которая теперь казалась им просто великолепной!