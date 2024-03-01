Сюжет Sherlock of London

Наступал один из осенних лондонских вечеров: небо затянуло тучами, на улице моросил дождь, дул слабый ветер – типичная погода для лондонской осени! Впрочем, для зимы, весны и лета тоже, пожалуй. В доме на Бейкер стрит 221-б великий сыщик Шерлок Холмс сидел у камина в кресле качалке, покуривая любимую трубку и попивая бренди. За столом, стоявшим в другом конце комнаты, сидел доктор Уотсон, наслаждавшийся овсянкой, от которой он был просто без ума. Шерлок Холмс рассказывал ему об одном из своих ранних дел, попутно объясняя элементарные вещи, которые его приятель и напарник, увы, не понимал, по-крайней мере, сразу. Мужскую идиллию нарушила миссис Хадсон: она вежливо постучалась и передала письмо, написанное одним из самых известных сыщиков Скотланд-Ярда – инспектор Лестрейд сообщал архиважную новость о трех опаснейших преступниках, которые сбежали и теперь находятся на свободе. Наверняка в самом скором времени они нанесут удар, поэтому гроза криминального мира старой доброй Англии просто обязан действовать на опережение!

Три злодея сбежали, когда их перевозили из Первой британской тюрьмы на каторгу. Преступники заранее подготовились – у полисменов не было ни единого шанса задержать беглецов! Наверняка роль мозгового центра досталась профессору Мориарти, которого Холмс считал самым опасным из всей троицы. Гениальный математик был способен проводить такие операции, какие мало кому под силу! Конечно, Холмс мечтал засадить его пожизненно и презирал, как преступника, но уважал гениальный ум почти как свой, втайне желая, чтобы Уотсон получил хотя бы десятую часть интеллекта профессора Мориарти. Ну, тогда бы ему не пришлось постоянно объяснять элементарные вещи напарнику...

Вместе с преступным гением сбежал Джон Стью – тот самый майор в отставке, завершивший военную карьеру после войны в Индии. На заслуженном отдыхе доблестный офицер занимался организацией заказных убийств. Иногда он принимал непосредственное участие в своих операциях, если можно их так назвать. На счету Джона Стью несколько десятков оборванных жизней. Говорят, он получал от заказчиков баснословные деньги, однако золото, испачканное в крови политиков, промышленников, банкиров и других сильных мира сего, так и не нашли. Сам Джон Стью, разумеется, отказался говорить, где прячет деньги, поэтому английской Фемиде, постановившей конфисковать у обвиняемого все имущество, пришлось остаться с носом, хотя убийцу все же приговорили к двадцати пяти годам каторжных работ.

Третьим преступником была небезызвестная Мэри Блоу, прославившаяся как фальшивомонетчица. Благодаря ее умению делать деньги в самом прямом смысле этого слова на финансовом рынке Англии появились тысячи фунтов, которые на самом деле ничего не стоят, потому как не обеспечиваются золотым запасом короны. Камни Мэри Блоу тоже подделывала на ура! Разумеется, речь о бриллиантах, а не о булыжниках мостовой.

Холмс опасался, что преступная троица объединилась. Их гораздо проще было бы поймать поодиночке, но, если Мориарти начнет руководить остальными, то задача усложнится многократно. Впрочем, это ничего не меняет! Шерлок Холмс и доктор Уотсон снова отправляются на поиски преступников, а вы можете к ним присоединиться!