Сюжет Minotauros Dice

Год подходит к концу. Наступает время кормить отпрыска, и царь Минос снова подыскивает четырнадцать молодых людей – по семь каждого пола. Конечно, он упорно не признает родство с Минотавром, хоть и подарил ему часть своей фамилии самым любезным образом. Еще бы, попробуй объяснить людям, почему у твоего отпрыска коровья голова, насколько крепкое вино пьют на Крите, и на какие выдумки способен подбить советник Патрокулус, когда находится во власти Бахуса! Впрочем, это совсем другая история...



Царь отправил на Крит четырнадцать жертв, среди которых был и Тесей. Минос прознал о его шашнях с Ариадной и, недолго думая, отправил на съедение, потому что царской дочери не пристало водить дружбу с кем попало! Вообще, возлюбленный дочери Миноса – тот еще герой, но во имя всех богов, кому нужен брак, в котором нет ни политического подтекста, ни военной хитрости? Уж точно не царю!



Ариадна прекрасно знала о происходящем на острове Крит. Ее братец, в смысле, злобное чудовище Минотавр, который, к слову, не имеет никакого отношения к царю Миносу, преисполненному нравственных добродетелей... так вот, монстр этот жил в лабиринте. Жертв запускали туда всей компанией, обреченной на съедение. Выбраться обратно просто невозможно – лабиринт построил совершенно безумный архитектор, правда, имя его забыто, но никто об этом особо не жалеет.



Разумеется, Ариадна дала Тесею меч и особую нить, с помощью которой можно было выбраться из лабиринта. А еще она подкупила одного из стражников, сопровождающего жертвенную группу, и попросила дать возлюбленному меч. Вот так Тесей получил небольшой, но очень острый гладиус, который было удобно прятать под тогой.



Толпу привели к лабиринту и проинструктировали, пообещав отпустить любого, кто сможет вернуться обратно. Конечно, на такой исход никто не рассчитывал – Минотавр не оставлял своей еде ни единого шанса!



Четырнадцать человек вошли в лабиринт. Они долго шагали по узким коридорам, прислушиваясь, нет ли за очередным поворотом злобного Минотавра. Тесей чуть было не отстал от группы, пока привязывал нить Ариадны.



Как же удивились остальные, когда увидели в руках товарища самый настоящий меч! А уж про Минотавра и говорить нечего – чудовище находилось в следующем зале, поджидая свеженькую группу жертвенного мяса. Рогатый был удивлен таким поворотом событий, хотя, конечно, маленький гладиус не сильно его напугал. Напрасно, ведь это был тот исключительный случай, когда размер действительно не имеет значения...



Хозяин лабиринта сидел за столом и бросал игральные кубики. Он предложил испытать удачу, пообещав отпустить каждого, кто сумеет выиграть.



Все облегченно выдохнули! Юноши и девушки бросали кубики, надеясь на благосклонность Фортуны. К счастью, Минотавру катастрофически не везло – он проиграл всем, кроме Тесея, которому как назло выпало две единицы.



Чудовище решило пообедать прямо сейчас! Завязалась драка, в которой Минотавр лишился кончика хвоста и обоих рогов. Сильным ударом Тесей отрубил ему голову, освободив мир от очередного чудовищного создания.



Остальные наперебой благодарили героя. Когда эйфория прошла, люди поняли, что радоваться в общем-то рановато – из лабиринта надо еще выбраться! Тесей показал остальным нить, которую привязал другим концом почти у самого входа в лабиринт.



Герой решил оставить труп поверженного врага там, где лежит. Гладиус он спрятал под тогу, и когда вся группа вышла в целости и сохранности, Тесей предложил охране забрать труп Минотавра и закопать поближе к отхожему месту. Конечно, никто не признался в том, что у одной из жертв был меч, а кончину чудовища списали на суицид из-за неудавшейся личной жизни. Вот так наш герой совершил еще один подвиг!