Imperial Fruits 100 Lines
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Обзор Imperial Fruits 100 Lines

Количество линий
Количество линий: 100
RTP
RTP: 96.43%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Imperial Fruits 100 Lines

Короли Луи и Филипп были одними из самых лучших друзей во всем белом свете, но только до тех пор, пока между ними не разгорался спор. Вот и сейчас они планировали хорошо посидеть, обсуждая дела государственные за крепким «чаем». Закончив с насущными проблемами, короли перешли к дружеской беседе. Все шло просто отлично, но Филипп вдруг заявил, что его страна намного больше зарабатывает на земледелии. Ну и как такое вынести, когда шило в августейшем седалище покоя не дает, и в крови бурлит приличное количество крепкого «чая»?! Началась величественная ругань, которую было хорошо слышно даже за закрытыми дверями...

Спор грозил превратиться в пожар, а тот – вообще мог закончиться черт знает чем! К счастью, короли успокоились, но решили поспорить на весьма солидную сумму. Только они распрощались, пожав руки, как Луи вызвал к себе главного садовника.

Король объяснил тому, что теперь у него задача номер один – заработать миллионы луидоров на продаже плодов земледелия! От такой миссии главный садовник аж присвистнул! Оно и понятно, ладно бы кругом был чернозем, так ведь полстраны находится на камнях... а вторая половина – на глинистом грунте, который пригоден разве что для выращивания сорняков, да и то не всех, а лишь отличающихся особой неприхотливостью.

Короля Луи все это совершенно не волновало, ведь на кону стояла его честь как отчаянного спорщика! К тому же проигравший был обязан уплатить победителю кругленькую суммы из собственной казны. Его величество такой исход совершенно не устраивал, то есть, это он ожидал получить от Филиппа причитающиеся деньги, и ни в коем случае не собирался отдавать свое золото ему.

Главный советник покинул тронный зал с самым удрученным видом. Король недвусмысленно намекнул, что если спор будет проигран, то его покорный слуга лишится должности, и, возможно, еще и головы. С первым главный садовник еще как-то мог примириться, но вот второе казалось ему совсем уж печальным...

Удрученный слуга пошел со своей бедой к придворному алхимику, но тот лишь развел руками, дескать наука еще пока не в силах превращать камни и глину в плодородный грунт! Но он посоветовал ему знакомую ведьму, которая кое-что понимала в садоводстве и земледелии. Несчастному ничего не оставалось, кроме как пойти на поклон к старой карге, живущей в лесу.

И вот главный садовник пришел в лесную чащу. Найдя избушку, он встретил и ведьму, которая что-то варила в котелке, бурлившем на огне. Нежданный гость изложил ей свою проблему. Старушка согласилась, однако главный садовник пришел в ужас от вещей, которых она попросила взамен! Алхимик предупреждал, что ведьма похотлива, в конец развращена и испорчена, но ее желания превзошли все его самые смелые ожидания. Взамен старушка пообещала сварить эликсир плодородия, благодаря которому все и вся растет в десятки раз быстрее и приносит больше плодов. Конечно, главный садовник согласился – разве у него был выбор? После утех ведьма исполнила свое обещание и дала формулу герою-любовнику, находившемуся в легком шоке.

В конечном итоге король Луи выиграл спор. Слуги сварили целое море ведьминого эликсира и опрыскивали им все поля, которые только были в стране, и лили прямо на камни – о чудо, на них тоже начинали расти фруктовые деревья и ягоды! Главный советник сохранил должность, голову и даже получил награду, но, говорят, он до сих пор иногда плачет ночью в подушку и обходит старушек по другой стороне улицы...

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