Pimped
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Обзор Pimped

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.52%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Pimped

Как и любой порядочный ниг... афроамериканец, Джон занимался бандитизмом. В целом, дело шло прекрасно, пока черт не дернул его жениться на Мелинде. И началось! Что ни год – то еще один ребенок! В общем, через пять лет семья Джона значительно увеличилась и прекратилась в проклятого дракона, который жрал деньги пачками!

Конечно, пришлось менять профиль. Джон решил попробовать себя в мошенничестве, и начал работать со знакомым «кидалой». К сожалению, а может и к счастью для добропорядочных людей, успехи многодетного отца оказались сомнительными. Уж больно рожа у него была бандитская! Сказывалась профессиональная деятельность, ничего не поделать... Увидев его, люди спешили убраться восвояси – даже самые наивные простаки боялись связываться с отъявленным бандитом и исчезали как можно скорее.

С порошком Джон связываться не стал. Сами понимаете, американское законодательство сурово, и сроки там такие, что мама не горюй! Стоит только раз попасться и все – выйти удастся только тогда, когда внуки закончат школу.

Джон решил воровать, посчитав это направление одним из самых надежных. Всегда есть люди, у которых найдется что-нибудь лишнее! Кроме того, залезть в дом – не так уж и сложно... как ему казалось. Потому что на практике все получилось гораздо сложнее. Вору требовалась ловкость, скорость и навыки вскрытия замков. Увы, Джон не обладал ни первым, ни вторым, ни третьим. На первой же краже он едва не попался, а хозяйский ротвейлер успел как следует покусать его за пятую точку.

Преступления на сексуальной почве пришлось сразу отбросить: во-первых, на них ни черта не заработать, во-вторых, Мелинда вполне могла оторвать тестикулы за такие проделки. Джон решил переквалифицироваться в грабителя, но и тут начались проблемы – ему было просто нереально выследить потенциальную жертву! Завидев огромного амбала с суровой физиономией, люди спешили исчезнуть, куда подальше и не выпускали того из виду, боясь, как бы чего не вышло! Так что подкарауливать людей и предлагать им сыграть в игру «Кошелек или жизнь» Джон тоже не смог.

Один из приятелей нашего героя занимался автоугонами много лет. Он согласился помочь товарищу и рассказал о кое-каких тонкостях своего ремесла, заодно подкинув интересный заказ на лимузин. Всего-то и делов: проникнуть на стоянку, за которой присматривает старый дед, да угнать шикарную тачку!

Разумеется, Джон согласился. Более того, он наконец-то успешно справился с заданием и, казалось, нашел себя в новом направлении криминала! Начинающий автоугонщик загнал машину в специальный гараж, где она должна была оставаться, пока страсти не утихнут, и отправился к приятелю за деньгами. Надо сказать, тот отблагодарил его по-царски! Наконец-то Мелинда перестанет ворчать и денег хватит всем!

А на следующий день домой к Джону пришел Черный Смиттерс – самый известный сутенер в районе, у которого была своя банда вооруженных головорезов! Эх, если бы только угонщик знал, чей лимузин увел со стоянки...

Конечно, Джо по-быстрому раскололи, используя самые разные методы убеждения, вплоть до совсем уж антипедагогичных. Впрочем, Черный Смиттерс не стал сильно обижать своего брата, потому как видел всю его семейку и понимал, как тяжело живется простому ниг... афроамериканцу, занимающемуся бандитизмом. Джо раскаялся в содеянном и получил место в охране Черного Смиттерса, который хорошо платил своим ребятам. Как говорится, нет худа без добра!

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