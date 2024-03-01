Сюжет Lunar Link: Phoenix Moons

Принцесса Су жила в поместье Феникса, которое было одним из самых богатых во всей Стране восходящего солнца. Ей принадлежали десятки сел и деревень, в которых жили сотни крестьян, трудившихся на благо своей госпожи. Земледельцы платили просто колоссальные налоги! Принцесса Су ни в чем не нуждалась и могла позволить себе все, что только пожелает. Говорят, она спала на мешках с золотом, чтобы потом похвастаться этим перед подругами на очередном сборе высшей знати, которые император устраивал по самым разным поводам.

Все шло просто замечательно, пока не началась эпидемия дизентерии и, как будто ее было мало, за ней последовала чума! Целые деревни вымирали вплоть до последнего крестьянина. Земледельцы перестали платить налоги – одни остались без урожая, а вторые вообще умерли и спрашивать с них оброк не решился бы даже самый глупый помещик. А принцесса Су была отнюдь не дура!

Пока эпидемия убивала крестьян, хозяйка поместья Феникса продолжала жить припеваючи, благо успела скопить целое состояние. Правда, когда болезни отступили, денег в хранилище осталось с голубиный клюв или еще меньше. Впервые за много лет принцессе Су пришлось затянуть поясок на своей талии. Благородная дама и рада была устроить какой-нибудь побор под благовидным предлогом, например, очередной сбор денег ради долголетия императора – кто откажется, а?! Только лишь злодей, который не любит святейшего правителя Страны восходящего солнца! Ну а такому место разве что на плахе – это знает каждый, поэтому платят все... вот такой получается отъем золота у населения по-японски.

Да только собирать деньги с поместья, уничтоженного эпидемией, это все равно как пинать дохлого кота, требуя, чтобы тот встал и шел ловить мышей. Принцесса решила прибегнуть к самым крайним мерам: с помощью священных статуэток она вызвала покровителя своего рода – огненного феникса, состоявшего из пламени и чистого золота. Величественная птица пообещала помочь своей подопечной магией лун – золотой и серебряной. Феникс исчез, превратившись в горстку пепла, а принцесса Су с нетерпением ждала ночи.

День закончился, наступил вечер и вот наконец тьма вступила в свои права. На небосводе взошла ярко-желтая луна, благодаря которой в казне принцессы начали появляться золотые монеты. Так происходило до самого утра. На следующую ночь принцесса Су снова ждала луну – на этот раз взошла бледная, и в хранилище начало прибывать серебро. К утру там было столько денег, что хозяйка замка просто не знала куда их девать!

Приобретенное богатство помогло принцессе купить рабов, нанять крестьян и расширить свои земли. В благодарность она приказала воздвигнуть святилище огненного феникса на заднем дворе замка. На крыше небольшого храма был установлен вращающийся механизм, украшенный лентой с изображением волшебной птицы, покровительствующей роду принцессы Су.

Наверняка вы тоже хотели бы разбогатеть с помощью магии двух лун? Тогда обратитесь к огненному фениксу! Принцесса Су прекрасно знает ритуал вызова волшебной птицы и с удовольствием поделится с вами всеми тонкостями. Остается только надеяться, что огненный феникс поможет вам разбогатеть за одну ночь!