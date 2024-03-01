Сюжет Grab More Gold!

Фред горевал, не зная, что делать! Еще несколько месяцев назад он был успешным фермером, но потом началась эпидемия, из-за которой случился массовый падеж скота. Овцы, лошади, коровы, свиньи, курицы – Фред лишился всего своего состояния! Единственным животным, которому удалось выжить, был неунывающий осел. Говорят, дуракам везет, вот и к нему леди Удача тоже повернулась лицом, в отличие от остальных парнокопытных собратьев, которые теперь гниют в общей яме.

Фред лишился дохода. Проклятие, да ему едва хватало денег на сахар для любимого самогона! Каждый день он пил, пытаясь таким образом найти выход из сложной ситуации, однако сделать это почему-то не удавалось.

Однажды Фред ушел в запой. Через неделю осел заглянул к нему в дом и попросил хоть немного зерна. Хозяин приказал ему убираться к черту или в яму к остальным скотам, и продолжил пить, благо у него были весьма приличные запасы самогона.

Осел горестно вздыхал, глядя на Фреда. Ему стало понятно одно – пора брать дело в свои руки! Иначе хозяин так допьется до чертей, и его потом отвезут в сумасшедший дом, как Джека с соседнего ранчо, который начал бегать в поисках сатаны с ружьем наперевес. Хотя пастор из методистской церкви одобрял его намерение застрелить врага рода человеческого, врачи душевного здоровья придерживались совершенно иного мнения. В общем, коровы с соседнего ранчо говорили, что хозяин теперь вернется не скоро...

В голове осла созрел хитрый план: почему бы не ограбить шахту золотодобывающей компании «Голд Мембер Инкорпорэйтед», которая находилась в часе пути?! Он поделился своими соображениями с хозяином – всего-то и нужно напоить охрану, стырить золото, да убежать, пока тебя никто не видит!

К счастью, в закромах у Фреда оставалось еще весьма приличное количество самогона. Надо сказать, это было первосортной пойло! Да и разве могло быть по-другому, ведь Фред варил его для себя и гостей, который иногда заглядывали в нему на ранчо.

Кое-как протрезвев, несчастный фермер, наконец, обрел надежду на светлое будущее. Он погрузил в тележку пару ящиков самогона и запряг осла, который любезно согласился довезти самогон до шахты. Разумеется, Фред собирался прикинуться странствующим бутлегером, желающим продать свой товар добрым людям.

Фермер тоже хотел прыгнуть в тележку, но осел встал на дыбы и сказал, что так не пойдет, мол, он – не лошадь или мул, и может надорваться. Пришлось Фреду идти пешком до самой шахты.

Наконец они добрались до цели. Увидев странствующего бутлегера, местные церберы расслабились и скупили весь самогон, который должен был скрасить однообразную вахту. Пойло Фреда сшибало как надо, поэтому уже через пару часов охрана лежала на земле, громко похрапывая. Продавец тоже пил вместе с остальными, правда, он, будучи человеком привычным, остался стоять на ногах.

Хитрецы осторожно прошли мимо, боясь разбудить спящих ребятишек. Они спустились ниже, мимо сундуков с золотом и вагонеток, наполненных драгоценными камнями. Только Фред сунул руки в ящик с самородками, как откуда-то снизу послышалась человеческая речь – кажется, шахту охраняли не только снаружи, но и внутри!

Непрошенные гости схватили золота столько, сколько смогли унести и побежали наверх, пока их не застукали на месте преступления! К счастью, им удалось улизнуть из-под носа у охраны, а иначе кто знает, чем бы кончилась вылазка! Теперь Фред прекратит беспросветное пьянство и поправит дела...