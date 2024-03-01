Hell Chef
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Обзор Hell Chef

Количество линий
Количество линий: 15625
RTP
RTP: 96.7%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Hell Chef

Добрый вечер, день, ночь или что-там у вас, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на программе «Адский шеф», в которой готовят лучшие блюда по рецептам самого Сатаны! Кроме того, у нас тут есть рецепты чертовой бабушки, чертовой матери и других родственников дьявола, имеющих хоть какое-нибудь отношение к кулинарии.

Обратите внимание: адскому шефу, как всегда, помогают свинобесы – одни из самых расторопных созданий, мгновенно выполняющих любые приказы своего босса! Они очень рады, что вы сегодня решили посмотреть канал «Ад ТВ» и провести немного времени на нашей маленькой кухне!

Припоминаете прошлую передачу? Если нет, то я позволю себе напомнить: мы готовили грешника прожарки «медиум» – получилось просто объедение! А тот трюк, который показал один из свинобесов, вообще должен войти в анналы кулинарной истории! Это же надо придумать, чтобы жарить мясо с помощью паяльной лампы, выпуская газы... ну, вы догадываетесь, откуда – в этом плане свинобесы ничуть не отличаются от людей. Несмотря на неоднозначное топливо, получилось вкусненько. Сатана, по-крайней мере, одобрил.

Сегодня мы продолжим жарить самые разные продукты тем же способом, который изобрел тот свинобес, умудрившийся с помощью пылающего зада отодвинуть на второй план все, даже ведущего! Разумеется, адский шеф проконтролирует процесс, а то знаете, только дай волю этим крылатым хулиганам, и они превратят кухню в свинарник...

Итак, сейчас мы будем жарить стейк из грудинки чумной коровы! Чудесную животину доставили в ад прямо еще в 1350 г. Черти взяли ее в одном из коровников, находящихся в предместьях Лондона, и перенесли сюда. Конечно, мы разделали ее, как полагается.

А вот колбаски уже из двадцать первого века! Черт возьми, я даже не знаю, что опаснее для здоровья – эта ерунда или стейк из чумной буренки...

Да, вот еще, у нас тут есть немного рыбы из радиоактивных водоемов! Одну наши помощники выловили неподалеку от Чернобыля, вторую – где-то рядом с Фукусимой. Начинаем уже!

Вот свинобесы начинают жарить продукты, а герой нашей прошлой программы снова пустил в дело свой зад, естественно, в самом лучшем смысле этого слова. Адский шеф руководит готовкой, показывая, в каком месте и насколько сильно нужно поджарить. Кажется, свинобесы неплохо справляются сами, поэтому он полез в стол за овощами и вертелами. По всей видимости, шеф собирается сделать великолепный шашлык, от которого потекут слюнки у кого угодно...

Ох уж эти свинобесы! Стоило оставить их на секунду без присмотра, как трое устроили соитие в прямом эфире и смущают наших зрителей. Но ничего, шеф уже разнимает их, сейчас, он даст каждому по рогам, чтобы помнили о своих обязанностях, а не занимались всякими глупостями, да еще и в прямом эфире «Ад ТВ»!

Ну, вот, кажется все. Шеф нанизывает мясо, чередуя с овощами, и получается весьма привлекательное блюдо. Конечно, он оставил себе кусочек стейка – не может наш друг отказать себе в удовольствии поесть чумного мясца, что ж поделать! Но, думаю, никто не обидится на него, ведь он подарил нам столько великолепных блюд, что хоть книгу пиши.

Надеемся, вам понравилось наше шоу. Кстати, вы можете приходить на адскую кухню в любое время – например, прямо сейчас! Шеф с удовольствием расскажет вам парочку оригинальных рецептов...

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