Сюжет Black Wolf 2

Лея была одним из самых известных ловчих при дворе короля Георга. Она охотилась на редких зверей, которые пополняли коллекцию в зале чучел или зверинце его величества. Охотница прекрасно владела луком и управлялась с кинжалом так же лихо, как разбойники из Великого леса, который находится в западных землях.

Лея могла подстрелить орла в полете, попав тому прямо в глаз. Собственно, однажды она уже проделала этот фокус, когда его величество пожелал заполучить новый экспонат. Лея подстрелила стигийского орла, из которого потом сделали великолепное чучело. От обычного он отличался размерами и был примерно в два раза больше! Ходит слух, будто бы стигийского орла можно научить говорить, как попугая, однако король так и не смог проверить, насколько правдива известная байка, потому как если в голову птице угодила стрела, то она уже никогда не пикнет.

Когда Лея охотилась на феленийскую сову специально для принцессы, ей пришлось проявить истинное мастерство во владении луком! Ее высочество непременно желала получить птицу живой, поэтому охотнице пришлось стрелять в лапы и крылья. Феленийская сова, в отличие от обычной, вообще никогда не спит и, порой, начинает «ухать» в самый неподходящий момент. Первое время принцесса просыпалась среди ночи и даже однажды запустила в клетку подсвечником, но, к счастью, редкая птица не пострадала.

Однажды Лее пришлось охотиться за зеленоглазой рысью, которую ее величество Георг пожелал видеть в своем зверинце. Разумеется, хищницу следовало доставить во дворец живой и желательно невредимой. Впрочем, выполнить последнее условие не получилось, однако король все равно остался доволен охотницей и ее добычей. Тем более лапы у зверя зажили, поэтому к Лее не возникло никаких нареканий – ее ждали только почет и слава лучшей ловчей при дворе его величества. Ну и, конечно, увесистый мешочек, наполненный золотыми монетами.

Последним заказом для Леи был королевский лось. До его величества Георга дошли слухи, будто бы этого благородного зверя видели в лесах на севере. Естественно, король тотчас отправил ловчую выяснить, правда ли это, или фантазия местных, сочиненная за кружкой эля. Лее удалось найти редкого зверя! Королевский лось отличался от обычного рогами невероятной красоты и особой способностью – зверь мог назвать имя повелителя, сидящего на троне. Стоило только подвести лося к престолу, как тот сразу произносил заветное слово. Говорят, в старину так выясняли, не самозванец ли завладел короной. Проверить эту способность так и не получилось – король Георг приказал Лее стрелять на поражение, и ни в коем случае не приводить безмозглую животину во дворец живой, чтобы она не ляпнула какую-нибудь глупость!

И вот теперь Лею ждет новый заказ. Король прослышал о черном волке, который завелся в густых лесах на востоке. Ходят слухи, будто бы это волшебный зверь, способный исполнить одно любое желание. Король Георг очень заинтересовался легендарным хищником и волшебной особенностью, поэтому потребовал доставить его живым.

Повелитель обещал Лее награду в три раза больше обычного! Но и задача это очень непростая. Лея очень обрадуется, если вы согласитесь ей помочь. Вдвоем будет гораздо проще выследить и изловить черного волка. Вы можете начать охоту прямо сейчас!