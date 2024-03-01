Сюжет Meow Janken

Много-много лет назад люди провозгласили собак своими лучшими друзьями. Песики появились едва ли не в каждом доме! Еще бы, ведь любой человек хотел, чтобы у него был верный друг! Многие люди держали сразу нескольких собак.

Однажды псов стало слишком много. Они больше не хотели быть младшими друзьями и начали теснить хозяев. Сначала людям пришлось переезжать в будки, но этим дело не кончилось! Собакам разрешили держать не больше одного человека на каждый дом, остальных просто отправили на живодерню без жалости и сожаления. Нарушителей ждал суровый штраф! А еще через несколько лет мировое собачье правительство выпустило постановление, согласно которому всех оставшихся людей следовало ликвидировать и в будущем предотвратить появление двуногих всеми силами.

После исчезновения человеческой расы хозяева Земли обратили внимание на кошек, которым как-то удавалось оставаться в стороне. Разумеется, псы хотели подчинить созданий, которые хоть и были им собратьями по количеству лап, однако имели диаметрально противоположные взгляды на многие вопросы. Проклятье, они даже виляли хвостом, когда им что-то не нравилось – какая безбожная глупость! Любой нормальный пес будет делать так только от удовольствия и никак иначе!

Между кошками и собаками началась война. Псы теснили противника числом и превосходили силой. Кошки сдерживали рычащего и лающего врага только за счет острого ума, которым их наделила природа. Впрочем, так не могло продолжаться вечно.

Кошки прекрасно понимали, что рано или поздно им придется разделить участь людей, которые исчезли как вид. Они пытались найти хоть один уголок на планете, где не было бы собак, но, увы, бывшие друзья человека заняли все свободные территории. Казалось, у кошек есть только один выход – стать домашними животными псов или лезть в воду и покорять глубины морского дна...

В конце концов разведка донесла о готовящемся глобальном наступлении, которое планировал император Пессель III. Кошки понимали, что им попросту не выстоять, и искать новый дом нужно было еще вчера!

Закусив отборным «Вискасом», самые умные коты сконструировали космический корабль. Затем они создали андроида, правда, вышла накладка – звездообразное тело робота было абсолютно непригодно для управления звездолетом и решения самых разных задач, с которыми сталкиваются астронавты.

Пилота пришлось делать заново. На этот раз за основу взяли тело кота и все получилось! Второго андроида назвали Мяу Янкен. В электронный наномозг загрузили всю информацию, находящуюся в распоряжении цивилизации кошек. После началось обучение робота, которому предстояло отправиться в космос и найти там новую планету. Желательно, подальше от Земли, которая к тому времени насквозь провоняла псиной!

Настали день «икс»! Вместе с Мяу Янкеном было решено отправить первого андроида. Все равно от звездообразного весельчака на Земле мало толка. А в полете, который продлится неизвестно сколько, первый робот хотя бы составит компанию Мяу Янкену. Конечно, пилот оснащен искусственным интеллектом высшей ступени, однако это вовсе не означает, что ему не нужен хороший друг. Кстати, вы можете полететь вместе с ними и найти новую планету для котиков, которых угнетают злобные псы!