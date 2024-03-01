The Dog House
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Обзор The Dog House

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.51%
Max Win
Max Win: X6750
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет The Dog House

Однажды добрая хозяйка купила своей собачке Бетси – милому йоркширскому терьеру, новый ошейник и косточку. Ох, если бы она только знала, как развлекалась ее любимица, пока та гуляет по магазинам! В общем, вернувшись домой, она поняла, что теперь у нее на одну пару туфель меньше. Собачке наскучило сидеть дома, и она решила немножко погрызть хозяйскую обувь – занятие, безусловно, веселое, однако наказуемое с гарантией!

Бетси получила газеткой по пятой точке. И не получила подарков! Разозленная хозяйка убрала ошейник и косточку в шкафчик, закрыв стеклянной дверцей. Плюнув в сердцах, она снова пошла в магазин за новой парой туфель, а ее любимица попыталась добраться до лакомой косточки и симпатичного ошейника, однако ничего из этой затеи не вышло.

Бетси кое-как взобралась на стул, но не смогла допрыгнуть до стола, с которого можно было бы... эх, вот бы боги сделали ее хоть немного повыше и побольше!

Конечно, она не собиралась сдаваться. Бетси выбежала во двор и позвала друзей, живших по соседству: энергичного мопса и веселую таксу, которая всегда с удовольствием вписывались в любую авантюру.

Друзья попытались забраться наверх за подарками, которых так некстати лишили маленькую хулиганку. Таксе из-за «сосисочного» формата оставалось только поддерживать остальных, потому как подобная конституция тела совсем не подходит для занятий альпинизмом, пусть даже и кухонным.

Мопс быстро забрался на стол, но тут внезапно выяснилось, что ему не дотянуться до шкафа! Эх, а ведь ошейник с косточкой были почти у него в руках, в смысле в зубах!

Друзьям ничего не оставалось, кроме как попросить о помощи огромного ротвейлера, жившего по соседству с таксой. Они побежали к своей последней надежде, которая сидела в будке с самым серьезным видом. Сторожевая собака, носившая железный ошейник с шипами, выслушала компанию, но помогать отказалась наотрез, по-крайней мере, бесплатно.

Бетси нечего было предложить огромному собрату, кроме ночи в его конуре, если вы понимаете, о чем я. На самом деле, маленькая хитрюга надеялась стянуть у хозяйки вино, добавить в корм ротвейлера, чтобы как следует подпоить, а потом подсунуть ему таксу самым бессовестным образом, тем более, она уже не раз такое проделывала! Впрочем, это уже совсем другая история...

Собаки ввалились в дом целой компанией! Бетси показала ротвейлеру шкафчик с подарками, и тот снисходительно фыркнул, мол, куда вам, мелким! Огромная псина вскарабкалась на стол, уронив на пол кофейник и две хорошенькие чашечки, которые разлетелись вдребезги. Ротвейлер без труда открыл шкафчик и вытащил подарки, полагавшиеся маленькому организатору творящегося беспредела.

В этот самый момент вернулась хозяйка! Увидев, что ее дом превратился в самую настоящую конуру, наполненную собаками всех мастей, она пришла в неописуемый «восторг»! Собаки пулей выскочили в окно, гавкая и повизгивая. Бетси же вылетела через главную дверь, получив ногой под зад. Было очевидно, что в ближайшие несколько дней домой лучше не возвращаться.

Побегав по улицам, Бетси пришла в дом, где жил мопс, и попросилась в гости, но разве ж хозяева пустят какую-то непонятную собачонку? Как будто, своей нет! И у таксы тоже не получилось переночевать. А дома ей вообще приказали убираться на живодерню – громко так, со злостью, сразу видно, что хозяйка не в духе!

Вот и пришлось Бетси пойти к ротвейлеру, который жил в конуре на улице и распоряжался своим домом лично безо всяких там хозяев. Сознание маленькой проказницы занимало только два вопроса: где теперь найти вино и под каким предлогом вытащить таксу гулять?

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