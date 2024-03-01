Сюжет Golden Blitz

Роджер мечтал играть в регби! Разумеется, речь не о дружеском матче – берите выше! Парень мечтал стать профессиональным игроком, который будет зарабатывать миллионы, занимаясь любимым делом каждый день. А еще к нему будут подходить за автографами, да и женщины тоже обожают успешных спортсменов...

Ох, уж эти мечты! Да только что от них толка, если ты – первостатейный дохляк?! Когда Роджер подошел к тренеру и попросил взять его в команду, тот едва свистком не подавился. Он тогда еще переспросил, мол, не ослышался ли, и, убедившись, что нет, это не галлюцинация, разразился истерическим смехом.

Роджер и на физкультуре-то не особо «блистал», а среди рэгбистов, пусть и не профессионалов, ему вообще делать нечего! Это как бросить маленького тушканчика в стадо бизонов, которые несутся к водопою. Проклятье, да он наверняка уехал бы в больницу после первого же мачта! Короче говоря, Роджер и регби – это совершенно несовместимые вещи, существующие в параллельных реальностях.

Скептицизм тренера нисколько не смущал нашего героя. Наоборот, он решил доказать «этому придурку», что тот сильно заблуждается насчет его перспектив как игрока! Свой путь к вершинам славы в мире большого спорта Роджер начал с тренажерного зала. Парень занимался несколько месяцев, но результаты его труда оказались просто мизерными! Когда он стал пользоваться услугами тренера, все кардинально изменилось – Роджер наконец-то начал набирать вес. Правда, ему пришлось полностью пересмотреть свое питание и отказаться от самого вкусного, в том числе и от гамбургеров. Когда юный спортсмен видел, как другие едят пончики, политые шоколадной глазурью, и прочие вкусняшки, у него на глазах наворачивались слезы!

Через год одноклассники не могли узнать тощего паренька, которого они знали много лет. Честно говоря, Роджер и сам удивлялся, насколько вырос за год. Конечно, речь о мышцах, а рост его почти не изменился, впрочем, «длинны ему вполне хватало», как говорил учитель физкультуры, который не мог не заметить, насколько изменился один из его воспитанников.

Вскоре Роджер снова попросил взять его в команду. На этот раз тренер не смеялся – он осмотрел парня с ног до головы, изучая и пытаясь понять, на что тот способен в боевых условиях. Роджеру предоставили возможность проявить себя в тренировочном матче...

Новичок продержался и даже пару раз оказался полезен. Тем не менее, у него отсутствовали элементарные навыки защиты и нападения. Впрочем, тренер согласился взять парня в команду – теперь у него появилась возможность приобрести все необходимые умения.

Спустя пару лет Роджер стал одним из самых сильных игроков в школе и не раз показывал себя на турнирах штата с самой лучшей стороны. Теперь даже тренер не сомневался в том, что у него есть будущее в мире профессионального регби.

Через несколько лет команда, в которой играл Роджер, попала на Национальный турнир. Он сумел грамотно провести блиц, обойдя команду соперника, и вот они – лавры победителя! Именно Рожер помог своим вырвать золотые медали!

Не слушайте тех, кто не верит в вас. Просто идите к своей цели, и тогда все обязательно получится – по-другому и быть не может!