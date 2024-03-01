Сюжет Wild Phoenix Rises

Дочь лорда Ферриса пленила своей красотой многих мужчин, в их числе был и благородный рыцарь Телион, являющийся отпрыском древнего рода, заслужившего почет и уважение. Однажды он пришел к отцу красавицы, чтобы просить ее руки. Лорд Феррис, казалось, был не прочь породниться со знатным родом, однако он все же хотел, чтобы будущий зять продемонстрировал ему всю серьезность своих намерений и совершил какой-нибудь подвиг ради невесты.

Телион с радостью согласился! Лорд Феррис благосклонно отнесся к его рвению, вот только он не знал, что бы такое поручить отважному рыцарю? И тут волшебница Вирина – старуха, служившая при замке, предложила, мол, пусть Телион принесет яйцо феникса! Лорд Феррис, часто прислушивавшийся к ее советам, не стал изменять себе и в этот раз – отец прекрасной дамы отправил благородного рыцаря на встречу судьбе. Конечно, путешествие могло быть очень опасным, но какой смысл беспокоиться о жизни, в которой нет любимой!

Телион отправился в путь, взяв с собой верного оруженосца. Им предстояло добраться до Огненного предела, в котором обитали фениксы – казалось бы, всего-то и надо, что найти гнездо, да утащить одно яйцо! Вот только обитатели этого места не очень-то жаловали людей. Прямо скачем, небольшая стайка фениксов могла заклевать с десяток рыцарей, особенно, если те недостаточно хорошо обучены военному ремеслу. Хуже всего было то, что эти создания возрождались после смерти – волшебных птиц приходилось убивать много раз, прежде чем те потухали навсегда, рассыпавшись снопом искр.

Через несколько дней отважные путешественники достигли Огненного предела. В царстве огня и пепла всегда дули ветра, из-за которых начиналась самая настоящая метель, только вместо снега здесь повсюду летала зола. К счастью, наши герои прибыли сюда в сезон затишья, когда пепельных буранов почти не бывает.

Телион и его оруженосец не хотели вступать в бой с опасным противником – зачем рисковать, когда нужно всего лишь украсть яйцо и поскорее вернуться? Путешественники осторожно пробирались среди гор золы и пепла, высматривая гнезда. Наконец, им повезло найти одно, в котором лежало целых три яйца. Телион схватил ближайшее, а потом знаком приказал оруженосцу поскорее убираться обратно в край зеленых равнин.

По возвращении благородный рыцарь предъявил лорду Феррису украденный «трофей», и тот убедился в том, что его будущий зять готов пойти на риск ради своей любимой. Вирина забрала яйцо феникса себе для исследований, вскользь поблагодарив отважного воина, и ушла в лабораторию, находившуюся в подвале. Лорд Феррис назначил день свадьбы и пригласил всех провести репетицию предстоящего торжества...

Вдруг в зал прибежали стражи, которые наперебой рассказывали об огромной огненной птице, вылетевшей из подвалов замка. Вскоре все убедились, что феникс действительно летает возле обители лорда Ферриса и умудрился склевать всех стражников, дежуривших на стенах! Хозяин сразу догадался, чьи это проделки, однако Вирины и след простыл... впрочем, сейчас всем было не до нее. Возле замка летала проблема посерьезнее!

Кажется, Телиону и его оруженосцу предстояло совершить еще один подвиг. Ну в самом деле, должен же кто-то сразиться с фениксом, который явно не собирается улетать, куда подальше! Правда, отважным воинам не помешает помощник. Возможно, вы тоже хотите совершить подвиг? Тогда вперед, а когда все закончится, лорд Феррис осыплет вас золотом!