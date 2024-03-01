Money Inc
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Обзор Money Inc

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.5%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Money Inc

Дональд обожал деньги больше всего на свете! На втором месте в списке его самых любых вещей была еда. Разумеется, вкусная, а не какая-нибудь. Но хорошо кушать мог лишь тот, у кого есть деньги, поэтому хрустящие бумажки для Дональда были в приоритете. Он с самого раннего детства четко понимал, что без них в нашей жизни никуда. Честно говоря, ее лучше вообще не начинать или сразу закончить, если у тебя нет солидного счета в банке или хотя бы возможностей заработать кучу денег.

Дональд выучился на финансиста. После института он устроился на работу в крупную компанию. Конечно, стартовая должность была не ахти какой оплачиваемой, однако перспектив перед молодым специалистом было просто море!

Карьера начинающего финансиста росла как на дрожжах. Вскоре он стал менеджером, а затем поднялся до помощника руководителя и в последствии стал начальником отдела. Короче говоря, на службе у Дональда все складывалось более чем удачно.

Через несколько лет он стал зарабатывать большие деньги. Солидная зарплата позволила ему открыть свой собственный банк. Надо сказать, что дела у Дональда шли хорошо на обоих направлениях. Вскоре у него было достаточно средств для открытия еще одного банка, а потом другого и третьего...

Позже Дональд благополучно уволился из своей корпорации, в которой отработал более десятка лет. Финансового гения провожали всей компанией, и даже уговаривали остаться, однако тот был непреклонен в своем намерении.

Когда Дональд ушел с концами, он объединил все свои банки в одну сеть, которая стала называться «Мани Инк». Вскоре фирменное название превратилось в известный бренд, который зарекомендовал себя как надо. Люди толпами ходили в банки Дональда, чтобы взять кредит, сделать вклад или воспользоваться еще каким-нибудь выгодным продуктом.

Хитрая схема начисления процентов, в которой были учтены тысячи нюансов, позволяла обдирать клиентов, как липку. Тем не менее, они оставались довольны – это были просто гениальная махинация и при этом абсолютно законная.

Шли годы. Дональд успешно занимался бизнесом. В один прекрасный день ему перевалило за сорок, и тогда он понял – в жизни чего-то не хватает! Да, финансовый гений упустил такую немаловажную вещь, как семья. Скрепя сердце, он выделил в своем расписании немного времени на каждый день и начал ходить на свидания.

С первой сразу как-то не заладилось. Вторая терпеть не могла полных мужчин, ну а Дональд был именно таким, потому как искренняя и чистая любовь к еде не проходит бесследно для фигуры. А вот с третьей у них возникла симпатия! Конечно, Люси много курила, но и сам Дональд не выпускал изо рта сигару, смоля при каждом удобном случае. Кроме того, в глазах красавицы все недостатки Дональда легко искупали деньги.

Люси не прогадала – уже на втором свидании кавалер купил ей шикарную машину! Это авто стоило больших денег, но Дональд был настолько богатым человеком, что в его лексиконе слово «дорого» просто-напросто отсутствовало. Таким образом, наш герой добился успеха на всех фронтах. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была в шоколаде, то просто берите с него пример и делайте все правильно, не тратя время на глупости!

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