Сюжет Nightmare Family Megaways

Обходите замок семейки Найтмарс за три версты или еще дальше! Поверьте, ничего хорошего вас там не ждет. Путники, оказавшиеся в дороге среди ночи, частенько идут в замок, надеясь заночевать у гостеприимных хозяев. Но вы будьте умнее и не повторяйте их ошибок! А если уж черт вас занесет в гости к Найтмарсам, то помните об элементарных мерах предосторожности...

Глава семейства – самый настоящий вампир! Хотя с виду кажется добродушным и интеллигентным мужчиной. В целом, с ним можно иметь дело, однако постарайтесь не расслабляться и держите свою шею подальше от его улыбчивой физиономии. Правда, у него есть одна странность: привычка пугать людей дурацкой игрушкой – клоуном, выскакивающим из коробки в самый неподходящий момент!

Миссис Найтмарс ведет себя сдержанно. Обычно она немногословна и говорит ровно столько, сколько требуется, согласно правилам элементарной вежливости. Супруга мистера Найтмарса занимается магией вуду, поэтому постарайтесь с ней не ссориться. Иначе потом не удивляйтесь, почему у вас вдруг отказало сердце...

А еще миссис Найтмарс терпеть не может, когда кто-то начинает критиковать ее стряпню! Так что или ешьте или вежливо откажитесь, разумеется, нахваливая ее кулинарные навыки. И, пожалуйста, делайте это убедительно, иначе она разозлится и обязательно воспользуется куклой вуду.

Найтмарс-младший занимается в подвале научной деятельностью, если это можно так назвать. В качестве подопытных он используется кошек, собак и птиц. Будьте осторожны – смотрите, чтобы юный Менгеле не подсыпал вам в вино яду или не вколол какой-нибудь экспериментальные препарат, от которого вырастают крылья, а на лбу появляются гнойные прыщи в виде свастики.

Как там зовут этого малого? А, неважно! Как-то раз в дом Найтмарсов постучались путники, с которыми ехал ребенок – ну так юный доктор Франкенштейн вколол ему что-то из своей коллекции, и тот превратился в трехглазую тварь! Создатель монстра засунул творение рук своих в баночку и оставил жить у себя в лаборатории. А родители этого ребенка благополучно сгинули, прикованными в темнице – оба имели неосторожность обругать еду, поданную к ужину!

Впрочем, их можно понять. В тот вечер ужин готовила не мама, а юная Фелина Найтмарс, у которой свой особый взгляд на кулинарию. Когда ее попросили сделать глазунью, она принесла из лаборатории брата огромную фиолетовую тварь и сварила в кастрюльке. Монстр превратился в желе – от него остались лишь два огромных глаза, плававших на поверхности. Можно только догадываться о том, как вытянулись лица гостей, когда вместо яичницы с беконом им принесли совсем другую «глазунью»...

Если вам предложат одно из блюд малышки Фелины, то ни в коем случае не ругайтесь и сдерживайте рвотный рефлекс! А то закончите свои дни в темнице замка, как те несчастные люди. Или еще хуже – злобный маленький гений превратит вас в своих питомцев, которых у него набралась целая коллекция!

И, перед тем как идти туда, дважды подумайте. Возможно, продолжать путь темной ночью – не такая уж и плохая идея! К тому же можно переночевать в канаве с бездомными или в берлоге медведя. Это гораздо лучше, чем стать жертвой гостеприимства семейки Найтмарс...