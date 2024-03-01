Сюжет Vikings Journey

Бромир охотился на тролля, который уже не раз нападал на поселение викингов. Обитатель пещер настолько обнаглел, что мог прийти даже среди бела дня! После недавнего такого «похода» старейшины приказали одному из самых могучих воинов избавить поселение от напасти.

Это была тяжелая битва! Бромир сразил тролля огромным обоюдоострым топором – голова могучего гиганта отлетела в сторону, а тело, медленно оседая, рухнуло на землю. Бой длился почти весь день, но теперь, наконец, пришло время возвращаться домой.

Вместо родного поселения Бромир увидел одни головешки... пока его не было, пришел враг и уничтожил всех до единого. Мужчинам повезло погибнуть, как воинам, а женщин и детей наверняка забрали в плен, чтобы потом продать в рабство или оставить себе на потеху!

Следы обрывались у воды – похоже враг уплыл, вот только куда? Если бы Бромир мог узнать, вверх или вниз по течению ушли захватчики, то хотя бы попытался догнать, и отбить своих или умереть с честью!

Викинг воззвал к Одину, но не получил ответа. Он решил дождаться утра и передохнуть – ему было просто необходимо восстановить силы после битвы с троллем, поэтому Бромир отправился спать в ближайшую пещеру. Все равно в поселении не осталось ни одного целого дома – враги сожгли все подчистую...

Ночью воителю приснился сон, в котором валькирия показала ему физиономию Эдварда Туринского – вассала короля равнинных жителей, который частенько и сам напяливал корону. Поскольку его провинция находилась далеко на севере огромной империи, никто им особенно не интересовался. В противном случае за ношение короны без соответствующего титула с него бы попросту сняли голову.

Утром Бромир отправился на дракаре вниз по реке. Он знал, что будет на месте примерно через пару дней и выходил на берег лишь для ночлега. Отважный викинг горел жаждой мести, мечтая убить проклятого наместника, который разрушил всю его жизнь.

Бромир остановил дракар неподалеку от города, в котором находилась резиденция Эдварда Туринского. Он смыл с лица боевую раскраску, хорошенько припрятал доспехи викинга и направился в город. Единственным, что могло выдать в нем свирепого воина, был обоюдоострый топор и кожаная броня, которую едва удалось прикрыть плащом.

Неподалеку от города Бромир расспросил первого встречного, как быстрее добраться во дворец Эдварда Туринского. Крестьянин все рассказал и два золотых мгновенно избавили крестьянина от любопытства.

Бромир вошел в город, прикинувшись странствующим воином. Он направился во дворец местного лорда, который, как выяснилось, все еще отмечал победу. Викинг быстро забрался по стене и проник внутрь через окно второго этажа.

Бромир ворвался в главный зал, где среди пьяных гостей на импровизированном троне восседал сам «король». Стража не успела опомниться, как викинг зарубил оставшихся «трезвенников», а затем рассек напополам и часовых. Эдвард Туринский догадался, откуда дует ветер возмездия, и стал слезно просить пощады, закрывая руками лицо, как будто они могли спасти его. Бромир не стал слушать причитания лорда и оборвал благородную жизнь одним ударом своего топора! Вот свершилось возмездие и справедливость восторжествовала!