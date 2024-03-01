Обзор Secret Book of Amun Ra
Сюжет Secret Book of Amun Ra
Фараон Неджиб терпеть не мог гнусных людишек, поклоняющихся ложным богам! Он под страхом смерти запретил любое служение, которое связано с откровенной ересью, а к последней, по его мнению, относилось все, что не касалось традиционного древнеегипетского пантеона!
И вот однажды повелитель узнал о храме далеко на востоке. Шпионы донесли ему о еретиках, поселившихся там и проводивших нечестивые ритуалы. Естественно, Неджиб пожелал уничтожить мракобесие на корню – он отправил туда отряд лучших воинов, которые перебили адептов темного культа.
Посланники фараона обнаружили в том храме море золота и артефакты. Среди прочих реликвий они нашли анх, украшенный огромным рубином, и священного скарабея, в которого неизвестный мастер установил огромный сапфир. На оборотной стороне артефактов были выгравированы заклинания, которые Неджиб, конечно же, прочитал – стоило ему произнести эти слова, как из камней вылетели духи!
Призрачные существа, представившиеся советниками, предложили фараону всестороннюю помощь. Неджиб пришел в себя и попросил их разобраться с кризисом на западе страны, который возник из-за нехватки зерна. Духи тотчас подсказали ему, как разрешить проблему наилучшим образом. Фараон понял, что они правы – ему только и оставалось, что удивляться, почему он сам до этого не догадался...
С тех пор двое советников стали лучшими друзьями повелителя, правда, знала о них только царица. Надо сказать, супруга Неджиба категорически не одобряла присутствие духов в тронном зале! Ох не спокойно было у нее на сердце, пусть и безо всякой причины!
Через некоторое время Неджиб стал издавать странные законы: сначала он отменил свой указ о запрете всевозможных культов, потом разрешил строить святилища другим богам, потом... в общем в один прекрасный день великий Амон Ра не досчитался нескольких десятков тысяч молитв. Верховный бог оказался весьма недоволен таким поворотом событий и отправил Гора разобраться, что к чему.
Тот перенесся в мир людей и сразу направился в покои фараона. Духи-советники тут же исчезли, почуяв неладное. Конечно, Гор узнал древних демонов, которые выдавали себя едва ли не за лучших друзей. Он растолковал Неджибу, в чем тут дело и потребовал перестать якшаться со всякой нечистью!
Разумеется, отправить демонов обратно в царство тьмы оказалось совсем не так просто. К счастью, Гор дал царице Секретную Книгу Амон-Ра и приказал читать ее ежедневно в течение семи дней. Она выполнила его наказ, и демоны исчезли, словно их и не было, а фараон еще долго просил прощения у бога Солнца за свою ошибку.
Артефакты пришлось отдать Гору. Конечно, Неджиб упирался, обещая больше никогда их не использовать, а просто хранить до поры, до времени, и потом продать или подарить в врагу в знак «признательности». Увы, посланник Амон-Ра был непреклонен. Фараону пришлось отдать оба артефакта, которые Гор пообещал засунуть Сету... в общем, он неразборчиво что-то пробурчал, да, наверное, это и неважно!
Секретная книга Амон-Ра до сих пор находится в нашем мире. По какой-то странной причине Гор оставил ее, и царица хранила артефакт до последнего дня своей жизни. Если вам удастся найти божественную книгу, то вы определенно разбогатеете!