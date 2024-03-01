Сюжет Secret Book of Amun Ra

Фараон Неджиб терпеть не мог гнусных людишек, поклоняющихся ложным богам! Он под страхом смерти запретил любое служение, которое связано с откровенной ересью, а к последней, по его мнению, относилось все, что не касалось традиционного древнеегипетского пантеона!

И вот однажды повелитель узнал о храме далеко на востоке. Шпионы донесли ему о еретиках, поселившихся там и проводивших нечестивые ритуалы. Естественно, Неджиб пожелал уничтожить мракобесие на корню – он отправил туда отряд лучших воинов, которые перебили адептов темного культа.

Посланники фараона обнаружили в том храме море золота и артефакты. Среди прочих реликвий они нашли анх, украшенный огромным рубином, и священного скарабея, в которого неизвестный мастер установил огромный сапфир. На оборотной стороне артефактов были выгравированы заклинания, которые Неджиб, конечно же, прочитал – стоило ему произнести эти слова, как из камней вылетели духи!

Призрачные существа, представившиеся советниками, предложили фараону всестороннюю помощь. Неджиб пришел в себя и попросил их разобраться с кризисом на западе страны, который возник из-за нехватки зерна. Духи тотчас подсказали ему, как разрешить проблему наилучшим образом. Фараон понял, что они правы – ему только и оставалось, что удивляться, почему он сам до этого не догадался...

С тех пор двое советников стали лучшими друзьями повелителя, правда, знала о них только царица. Надо сказать, супруга Неджиба категорически не одобряла присутствие духов в тронном зале! Ох не спокойно было у нее на сердце, пусть и безо всякой причины!

Через некоторое время Неджиб стал издавать странные законы: сначала он отменил свой указ о запрете всевозможных культов, потом разрешил строить святилища другим богам, потом... в общем в один прекрасный день великий Амон Ра не досчитался нескольких десятков тысяч молитв. Верховный бог оказался весьма недоволен таким поворотом событий и отправил Гора разобраться, что к чему.

Тот перенесся в мир людей и сразу направился в покои фараона. Духи-советники тут же исчезли, почуяв неладное. Конечно, Гор узнал древних демонов, которые выдавали себя едва ли не за лучших друзей. Он растолковал Неджибу, в чем тут дело и потребовал перестать якшаться со всякой нечистью!

Разумеется, отправить демонов обратно в царство тьмы оказалось совсем не так просто. К счастью, Гор дал царице Секретную Книгу Амон-Ра и приказал читать ее ежедневно в течение семи дней. Она выполнила его наказ, и демоны исчезли, словно их и не было, а фараон еще долго просил прощения у бога Солнца за свою ошибку.

Артефакты пришлось отдать Гору. Конечно, Неджиб упирался, обещая больше никогда их не использовать, а просто хранить до поры, до времени, и потом продать или подарить в врагу в знак «признательности». Увы, посланник Амон-Ра был непреклонен. Фараону пришлось отдать оба артефакта, которые Гор пообещал засунуть Сету... в общем, он неразборчиво что-то пробурчал, да, наверное, это и неважно!

Секретная книга Амон-Ра до сих пор находится в нашем мире. По какой-то странной причине Гор оставил ее, и царица хранила артефакт до последнего дня своей жизни. Если вам удастся найти божественную книгу, то вы определенно разбогатеете!