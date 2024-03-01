Сюжет Eagle Power: Hold and Win

Горный козел и рысь поспорили! Ругались они на весь лес! Парнокопытный доказывал хищнику, что пожирать живых нельзя... Во-первых, он апеллировал к правам и свободам, во-вторых, акцентировал внимание на демократии, в-третьих, делал отсылки к человечности и пытался доказать, насколько вредно употребление мяса (разумеется, веганы аплодировали).

Рысь просто хотела жрать. Аргумент у нее был всего один, но зато какой! Она хоть и хищник, но все же сравнительно небольших размеров. Из-за досадной особенности рыси было сложновато охотиться на крупных обитателей леса, по-крайней мере, на тех, кто мог дать отпор. Горный козел – совсем другое дело! Господи, да у него даже рога заворачиваются назад, и проткнуть ими невозможно при всем желании! Рысь вполне могла вцепиться парнокопытному в горло и дальше – дело техники...

Горный козел понимал, что рано или поздно голодная кошка выследит его. Она выберет подходящий момент и вцепится острыми зубами в шею, начнет разрывать плоть когтями, рычать, урчать – ненормальная же, ну, чего с нее взять! Тем не менее, горный козел не мог запретить зверю нападать на себя любимого. Именно поэтому он пытался убедить рысь прекратить беспредел, приводя разумные доводы и обзывая ее когтистым мурлом. Разумеется, чудесный эпитет наш травоядный друг произносил исключительно про себя, потому как иначе спор мог закончиться очень быстро и отнюдь не в его пользу.

Наконец, горный козел предложил обратиться к мудрой сове. Ее разбудили, и она недовольно вылезла из дупла, скривив физиономию. Мудрая птица выслушала обе стороны и задумалась. С одной стороны, горный козел, в общем-то прав. Тем более, если узаконить рысий беспредел, то в один прекрасный день она может явиться и по совиную душу, несмотря на всеобщее уважение.Рысь тут же напомнила, как кое-кому с крыльями, предпочитающему охотиться по ночам, разрешили жрать мышей, игнорируя протесты последних. Сова сделала вид, будто впервые об этом слышит, а потом предложила спорщикам обратиться в ту самую инстанцию, которая официально испортила жизнь серым грызунам. Она имела в виду орла – к его мудрости прибегали только в самых сложных случаях!

Сова слетала за царем небес, который по своему обыкновению летает очень высоко. Конечно, ей было непривычно подниматься в заоблачную высь, но чего не сделаешь ради дела. Она вернулась вместе с орлом, который согласился выслушать обе стороны.

Рысь и ее потенциальная еда изложили свои претензии. Орел выслушал, подумал и постановил: парнокопытного можно сожрать, потому что он козел, хоть и горный – обстоятельство, безусловно, смягчающее, но малозначительное. Рысь обрадовалась, сверкнув когтями. Ее будущая добыча расстроилась, а орел улетел, попросив сову, чтобы та впредь не беспокоила его по всякой ерунде. И добавил, что с козла всегда есть, за что спросить, поэтому пускай благородная рысь хоть подавится, если осилит.

Вот тебе и справедливый суд, с демократией и иже с ними. И да, веганы, аплодировавшие парнокопытному, тоже остались недовольны решением орла. Сыграйте прямо сейчас – пусть вам повезет больше, чем горному козлу, который теперь ходит и оглядывается!